Τζουάν Λαπόρτα: “Αν δεν κατακτήσουμε τίτλους αυτή τη σεζόν, θα πρέπει να πάρουμε αποφάσεις”

Το Σάββατο που μας πέρασε (16/12) η Μπαρτσελόνα αντιμετώπισε την Βαλένθια στο γήπεδο της Μεστάγια της ομώνυμης πόλης για τη 17η αγωνιστική της La Liga, όπου αποδείχθηκε για ακόμη μία φορά σπάταλη, καθώς παρότι δημιούργησε σωρεία ευκαιριών (16 στο σύνολο) δεν κατάφερε να τις μετατρέψει σε γκολ κι έμεινε στο 1-1.

Οι Καταλανοί είναι στην 3η θέση του πίνακα στο -9 μακριά από την κορυφή με την Χιρόνα να έχει 44. Στο πλαίσιο αυτό κι ενώ έχει να σημειώσει νίκη από τις 3 Δεκεμβρίου κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτη με σκορ 1-0, ο πρόεδρος της ομάδας, Τζουάν Λαπόρτα, ρωτήθηκε για την κατάσταση.

🔵🔴 Laporta: “If Barcelona don’t win titles, there are always consequences. We’d need to take decisions. But the reality now is that we’re alive in all the competitions”.

“We will compete to win all possible titles, I’m optimistic. My expectations are still the same”, told MD. pic.twitter.com/qZQKvc1vp5

