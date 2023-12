Παρί Σεν Ζερμέν: Θύμα ληστείας ο Λετελιέ – Χτύπησαν τη σύζυγό του

Δύσκολες ώρες πέρασε ο τρίτος τερματοφύλακας της Παρί Σεν Ζερμέν, Αλεξάντερ Λετελιέ κι η οικογένειά του, καθώς τα ξημερώματα της Τρίτης (19/12) διαρρήκτες εισέβαλαν στην κατοικία τους. Περίπου στις 2 το πρωί χτύπησε ο συναγερμός, με αποτέλεσμα να ξυπνήσει ο 33χρονος Γάλλος μαζί με τη σύζυγό του και να καλέσουν αμέσως την αστυνομία.

Ο συναγερμός ωστόσο, δεν ήταν αρκετός για να τρέψει σε φυγή τους τέσσερις ληστές, οι οποίοι κατάφεραν τελικά να μπουν στην κατοικία της οικογένειας και με ένα μαχαίρι να απειλήσουν τον Λετελιέ, μπροστά στα μάτια της συντρόφου του, αλλά και των παιδιών τους, 2 και 6 ετών. Σύμφωνα με το RMC μάλιστα, δεν δίστασαν να χτυπήσουν τη σύζυγό του στο πρόσωπο.

🚨 The home of Alexandre Letellier was targeted by burglars last night. 😨

Before the police arrived, 4 people entered his house and held the couple and their two young children aged 2 and 6 years old at knifepoint. Tthe attackers demanded money and jewellery, and even hit the… pic.twitter.com/pSIEzK39Pk

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) December 19, 2023