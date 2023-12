Αυτοκίνητο Μπάιντεν – τροχαίο: Όχημα συγκρούστηκε με SUV της ασφάλειάς του

Ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε αργά την Κυριακή με SUV της ασφάλειας του αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή να απειληθεί η ασφάλεια του Αμερικανού προέδρου. Πλάνα κατέγραψαν πράκτορες της μυστικής υπηρεσίας να συνοδεύουν τον Μπάιντεν στη λιμουζίνα του μετά τη σύγκρουση. Το αυτοκίνητο, που υπέστη ζημιά στον προφυλακτήρα, περικύκλωσαν αστυνομικοί με προτεταμένα όπλα για προληπτικούς λόγους. Ο οδηγός σήκωσε αμέσως τα χέρια.

Την ώρα της σύγκρουσης ο Μπάιντεν ήταν σε μια απόσταση περίπου 40 μέτρων, με τις κάμερες να καταγράφουν την έκπληξη του προέδρου για τον δυνατό κρότο που ακούστηκε. Ο Τζο και η Τζιλ Μπάιντεν έβγαιναν από το αρχηγείο της εκστρατείας του, όπου γευμάτισαν με την ομάδα του. Και οι δύο είναι ασφαλείς, αναφέρουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Οι Μπάιντεν επέστρεψαν αργότερα στο σπίτι τους στο Ουίλμιγκτον χωρίς άλλα επεισόδια, ενώ το πρόγραμμα του προέδρου δεν επηρεάστηκε από το περιστατικό.

JUST IN: Car crashes into Biden’s motorcade as president leaves campaign event in Delaware. Biden was rushed into his car and was not involved pic.twitter.com/kStcPneTEZ

JUST IN: Secret Service personnel apprehended an individual who collided with an SUV in President Biden’s motorcade.

Both the President and the First Lady were unharmed.

The nature of this incident raises curiosity about its circumstances.

———————-

On the evening of December… pic.twitter.com/sNj4pbT3Hc

— Brian Allen (@allenanalysis) December 18, 2023