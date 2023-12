Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Το ντέρμπι βρήκε το… 0 και για τις δύο ομάδες

Χθες (17/12) η Λίβερπουλ αντιμετώπισε την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 17η αγωνιστική της Premier League στο Άνφιλντ. Το ντέρμπι βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες με το σκορ να μένει στο 0-0, και τον προπονητή της Γιουνάιτεντ, Τεν Χαχ, να παίρνει παράταση στον πάγκο.

Η Λίβερπουλ μπήκε πολύ δυνατά στο ντέρμπι και έβαλε μεγάλη πίεση στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έχοντας 89% κατοχή μπάλας στο πρώτο πεντάλεπτο. Ωστόσο χρειάστηκε να περιμένει 16 λεπτά για να βρει την πρώτη καθαρή ευκαιρία της, με μία χαοτική φάση στην αντίπαλη περιοχή να επιτρέπει στον Σαλάχ να κάνει το σουτ από πλεονεκτική θέση και τον τερματοφύλακα της Μάντσεστερ, Ονανά, να αποκρούει σε κόρνερ. Στη συνέχεια, η κατάσταση δεν άλλαξε δραματικά, με τους reds να έχουν τη μπάλα στα πόδια, να πατούν αρκετές φορές με αξιώσεις τα καρέ της Γιουνάιτεντ και να κερδίζουν κόρνερ (9 κόρνερ στο πρώτο μέρος με κανένα την Γιουνάιτεντ) αλλά να δυσκολεύονται να δημιουργήσουν μεγάλες φάσεις, παγιδευμένοι στην πολυπρόσωπη αμυντική διάταξη των κόκκινων διαβόλων.

Στο 28ο λεπτό οι γηπεδούχοι είχαν την δεύτερη μεγάλη ευκαιρία τους, με την κεφαλιά του Φαν Ντάικ από εκτέλεση κόρνερ του Αλεξάντερ-Άρνολντ να αποκρούεται εντυπωσιακά σε κόρνερ από τον Ονανά ενώ οκτώ λεπτά αργότερα ήταν η σειρά του Τσιμίκα να εκτελέσει κόρνερ και του Κονατέ να πάρει την κεφαλιά, που έστειλε τη μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Το φινάλε του πρώτου μέρους βρήκε την Λίβερπουλ να έχει συντριπτική υπεροχή όσον αφορά στον αριθμό τελικών προσπαθειών (15 για την Λίβερπουλ και 2 για την Γιουνάιτεντ) και στην κατοχή μπάλας (68%-32%).

Το δεύτερο ημίχρονο, άρχισε με την Λίβερπουλ να πιέζει, όπως στο πρώτο μέρος, και τον Αλεξάντερ-Άρνολντ να στέλνει τη μπάλα στην εξωτερική πλευρά των διχτύων με σουτ εντός περιοχής στο 47ο λεπτό, ενώ ο ίδιος παίκτης ήταν πρωταγωνιστής και στην άλλη πλευρά του γηπέδου στο 55ο, όταν έκοψε σωτήρια τον Γκαρνάτσο την ώρα που ήταν έτοιμος να κάνει πλασέ όντας απέναντι στον Άλισον.

Στο 66ο λεπτό ο Αλεξάντερ-Άρνολντ άγγιξε το 1-0, με το πλασέ του εκτός περιοχής να φεύγει ελάχιστα έξω από το δεξί δοκάρι, ενώ στο επόμενο λεπτό ήταν η σειρά της Γιουνάιτεντ να απειλήσει σοβαρά, με τον Άλισον να νικάει τον Χόιλουντ σε μεταξύ τους τετ α τετ σε όμορφα ξεδιπλωμένη αντεπίθεση των φιλοξενουμένων. Οι δύο αυτές φάσεις “έβαλαν φωτιά” στο ματς και στο 69ο λεπτό μπήκε στο χορό και ο Σαλάχ, με το διαγώνιο πλασέ του Αιγύπτιου να αποκρούεται εντυπωσιακά από τον Ονάνα, για να πάρουν στη συνέχεια τη σκυτάλη στις ευκαιρίες οι Ντίας και Κονατέ που νικήθηκαν μέσα σε ένα λεπτό (76ο και 77ο) από τον Ονάνα.

Με το ματς να μπαίνει στο τελευταίο δεκάλεπτο η Λίβερπουλ άσκησε ακόμη μεγαλύτερη πίεση και στο 85ο λεπτό φώναξε για πέναλτι σε χέρι του Σο μέσα στη μεγάλη περιοχή, χωρίς όμως να δοθεί κάποια παράβαση, για να απειλήσει ένα λεπτό αργότερα με το σουτ του Γκόμεζ από πλάγια θέση εντός περιοχής που έφυγε άουτ.

Στα τελευταία λεπτά της κανονικής διάρκειας του αγώνα και στα πρώτα του έξτρα χρόνου η εικόνα παρέμεινε ίδια, με την Λίβερπουλ να έχει τη μπάλα και να πιέζει και την Γιουνάιτεντ να περιμένει πίσω και να προσπαθεί να χτυπήσει στην κόντρα, με τους κόκκινους διαβόλους να μένουν στο 90+4′ με 10 παίκτες, με τον Νταλότ να βλέπει δύο κίτρινες κάρτες μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα για διαμαρτυρία. Το αποτέλεσμα τελείωσε με τις δύο ομάδες να παίρνουν ένα βαθμό.

⏹️ A hard-earned point on the road for United.#MUFC || #LIVMUN

— Manchester United (@ManUtd) December 17, 2023