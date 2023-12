Τα καλύτερα τυριά στον κόσμο: Στην τέταρτη θέση η γραβιέρα Νάξου

Επτά ελληνικά τυριά βρίσκονται στη λίστα του TasteAtlas με τα 100 καλύτερα του κόσμου. Στη σχετική κατάταξη, που δημοσιεύθηκε σήμερα, την πρώτη τριάδα συμπληρώνουν τα ιταλικά τυριά Παρμεζάνα Ρετζιάνο, Μοτσαρέλα ντι Μπούφαλα Καμπάνια και Στρατσίνο ντι Κρεσέντζα, και ακολουθεί η γραβιέρα Νάξου στην τέταρτη θέση. Στη 14η θέση είναι το Μελίχλωρο Λήμνου (ΠΟΠ), στην 23η η γραβιέρα Κρήτης, στην 31η το κρασοτύρι Κω (ΠΓΕ), στην 32η το Καλαθάκι Λήμνου, στην 41η η κεφαλογραβιέρα και στη θέση 46 το κεφαλοτύρι.

Σημειώνεται ότι η περίφημη λίστα του Taste Atlas, που δημοσιεύεται κάθε χρόνο, κατέταξε πριν από λίγες ημέρες την ελληνική κουζίνα ως τη δεύτερη καλύτερη στον κόσμο, μετά την ιταλική και την ιαπωνική, που ισοβάθμησαν στην πρώτη θέση. Εκτός αυτού, επτά παραδοσιακά ελληνικά πιάτα βρέθηκαν στη λίστα με τα 100 καλύτερα φαγητά στον κόσμο, εκπροσωπώντας επάξια τη χώρα μας. Πρόκειται για τον ντάκο, τα παϊδάκια, το γιουβέτσι, τον γύρο, το κοκορέτσι, το κλέφτικο και το σουβλάκι. Μάλιστα, για το κοκορέτσι ξέσπασε διαδικτυακός «πόλεμος» μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Ο ντάκος στέφθηκε η καλύτερη σαλάτα στον κόσμο για το 2023, ενώ η χωριάτικη σαλάτα κατέκτησε την 4η θέση.

