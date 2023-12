Εξαφάνιση εφήβου Τουλούζη: Ο 17χρονος βρέθηκε μετά από 7 χρόνια

Ένας έφηβος από τη Βρετανία που αγνοούνταν στη Γαλλία εδώ και έξι χρόνια, κατάφερε να ξεφύγει από τη μητέρα του, η οποία τον είχε «απαγάγει» και ζούσαν σε μια «πνευματική» κοινότητα, και έστειλε μήνυμα στη γιαγιά του πως θέλει να γυρίσει σπίτι του. Ο Άλεξ Μπάτι εξαφανίστηκε το 2017 όταν βρισκόταν σε διακοπές στην Ισπανία με την μητέρα του και τον παππού του. Ο Άλεξ Μπάτι από το Όλντχαμ του Λανκασάιρ, ήταν μόλις 11 ετών, όταν δεν επέστρεψε από διακοπές στην Ισπανία με τη μητέρα του, την 37χρονη τότε Μέλανι, και τον 58χρονο τότε παππού του Ντέιβιντ, το 2017.

Η γιαγιά του και νόμιμη κηδεμόνας του, Σούζαν Καρουάνα, δήλωσε το 2018 ότι πίστευε πως η κόρη της Μέλανι και ο πρώην σύζυγός της Ντέιβιντ τον είχαν πάει στο εξωτερικό για να ακολουθήσουν έναν «εναλλακτικό τρόπο ζωής» και πως ζούσαν σε ένα κοινόβιο στο Μαρόκο με τον Άλεξ το 2014. Την εποχή της εξαφάνισής του Άλεξ πριν από 6 χρόνια, η αστυνομία του Μάντσεστερ δήλωσε ότι οι «εκτεταμένες έρευνες» την οδήγησαν να πιστεύει πως ο Άλεξ, η μητέρα του και ο παππούς του μπορεί να προσπάθησαν να κατευθυνθούν προς τη Μελίγια στο Μαρόκο από το λιμάνι της Μάλαγα. Όμως τώρα αποκαλύφθηκε πως η οικογένεια ζούσε στη Γαλλία, στους πρόποδες των Πυρηναίων σε μια εναλλακτική κοινότητα.

Ο 17χρονος πλέον Άλεξ κατάφερε να ξεφύγει από την κλειστή αυτή κοινότητα και τους συγγενείς του και θέλησε να επιστρέψει στην γιαγιά του στην Αγγλία. Μετά από τέσσερις μέρες πεζοπορίας, ο Άλεξ έπεσε επάνω σε έναν φοιτητή χειροπρακτικής από την Τουλούζη, ο οποίος παρέδιδε φάρμακα στην ορεινή περιοχή Aude, όταν τον είδε να περπατάει υπό καταρρακτώδη βροχή γύρω στις 2 τα ξημερώματα της Τετάρτης. Ο φοιτητής ανέφερε μιλώντας για τη στιγμή που ανακάλυψε τον Άλεξ: «Περπατούσε ενώ έβρεχε πάρα πολύ. Την δεύτερη φορά που τον προσπέρασα, αποφάσισα να προσφερθώ να τον αφήσω κάπου.

Ήταν αρκετά ψηλός και ξανθός και φορούσε μαύρο τζιν, λευκό πουλόβερ και σακίδιο πλάτης. Είχε ένα σκέιτμπορντ κάτω από το μπράτσο του και έναν φακό για φως. Τελικά μπήκε στο φορτηγάκι μου. Κατά τη διάρκεια των πρώτων λεπτών, φαινόταν λίγο ντροπαλός. Προσπαθήσαμε να μιλήσουμε στα γαλλικά, αλλά παρατήρησα ότι δεν τα μιλούσε καλά. Αποφάσισα λοιπόν να του μιλήσω στα αγγλικά. Όταν τον ρώτησα το όνομά του, προσποιήθηκε ότι τον έλεγαν Ζακ και στη συνέχεια συνεχίσαμε να κουβεντιάζουμε».

