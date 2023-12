Ελέφαντας έσπασε παράθυρο αυτοκινήτου: Πώς γλίτωσε η οικογένεια

Σοκ υπέστη μία οικογένεια που έκανε διακοπές στη Σρι Λάνκα όταν ένας ελέφαντας επιτέθηκε στο βαν τους και έσπασε το παράθυρο αναζητώντας φαγητό. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και σε αυτό φαίνεται το μεγαλόσωμο θηλαστικό να βγαίνει από τα δέντρα στο Εθνικό Πάρκο Yala, και να τρέχει προς τον Kasun Basnayake και την οικογένειά του οι οποίοι ήταν μέσα σε βαν που είχαν νοικιάσει. Στη συνέχεια χρησιμοποιεί τον χαυλιόδοντά του για να σπάσει το παράθυρο του οδηγού και με την προβοσκίδα ψάχνει στο εσωτερικό του οχήματος για τροφή.

Ο Kasun, από το Περθ της Δυτικής Αυστραλίας, είπε στο BBC: «Άρχισε να μυρίζει γύρω από τα πόδια μας για φαγητό και ο οδηγός μας είπε να του δώσουμε ό,τι είχαμε και έτσι τον τάισα το σάντουιτς που περίσσεψε από τον γιο μου». «Μου είπε να πετάξω τα υπόλοιπα έξω από το παράθυρο, έτσι έκανα και ο οδηγός κατάφερε να φύγει με ταχύτητα. Αυτά τα σάντουιτς και τα πατατάκια μάλλον μας έσωσαν τη ζωή». Κατά τη διάρκεια του συμβάντος δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

