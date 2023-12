8χρονος Ιλινόις: Σοκάρει η υπόθεση κακοποίησης παιδιού στις ΗΠΑ

Μια υπόθεση που προκαλεί σοκ και αποτροπιασμό βλέπει το φως της δημοσιότητας. Ένα αγόρι μόλις 8 ετών από το Ιλινόι των Ηνωμένων Πολιτειών κατέληξε στα χέρια των γιατρών, λίγη ώρα αφού μεταφέρθηκε υποσιτισμένο και «σκελετωμένο» στο νοσοκομείο. Οι γονείς του το κακοποιούσαν βάναυσα και το άφηναν χωρίς νερό και φαγητό. Ο μικρός Νάβιν όταν εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς είχε πολλούς μώλωπες σε όλο του κορμί, ενώ έξω από το δωμάτιό του υπήρχε μία ταμπέλα που έγραφε «Μην δίνετε στον Navin φαγητό ή ποτό. Μην τον αφήσετε να βγει από το δωμάτιο. Έχει ό,τι χρειάζεται μέχρι να ξυπνήσει».

Το παιδί ζύγιζε μόλις 30 κιλά και ζούσε σε άθλιες συνθήκες καθώς στο δωμάτιό του υπήρχαν ούρα και κόπρανα. Οι εισαγγελείς είπαν πως το δωμάτιο του βρισκόταν το παιδί ήταν σε άθλια κατάσταση, ενώ το υπόλοιπο σπίτι, όπου περιφέρονταν οι γονείς του ήταν πλήρως λειτουργικό. Ο πατέρας του ανήλικου, αντιμετωπίζει έως τώρα ισόβια κάθειρξη εάν καταδικαστεί για φόνο πρώτου βαθμού. Η μητέρα του, Stephanie, 37 ετών, αντιμετωπίζει τουλάχιστον 20 χρόνια φυλάκισης όταν καταδικαστεί τον ερχόμενο Φεβρουάριο. Σε αντάλλαγμα για την παραδοχή της ενοχής της, η εισαγγελέας συμφώνησε να μην της επιβληθεί ποινή ισόβιας κάθειρξης. Η μητέρα συμφώνησε τώρα να καταθέσει εναντίον του πατέρα του αγοριού. Η δίκη του βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με την dailymail, το αγόρι από όταν ήταν 5 μηνών μωρό το φρόντιζε η γιαγιά του, αλλά χρειάστηκε να λείψει για λίγο διάστημα και όταν γύρισε στο Ιλινόι οι γονείς του αρνήθηκαν να της το επιστρέψουν. Τότε η γιαγιά του 8χρονου αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και επικοινώνησε με το Τμήμα Παιδικών και Οικογενειακών Υπηρεσιών του Ιλινόι, το Αστυνομικό Τμήμα της Ουάσιγκτον και το Τμήμα Peoria.

Τον Φεβρουάριο του 2022, μια ανώνυμη πληροφορία οδήγησε το Τμήμα Παιδιών και Οικογενειακών Υπηρεσιών να επισκεφθεί το σπίτι. Ο Navin παρατηρήθηκε να είναι «άρρωστος», αδύνατος και μικρός. Επειδή ο Navin είπε στον υπάλληλο ότι ήθελε να μείνει με τους γονείς του, σημείωσαν ότι ήταν ασφαλής. Λίγο περισσότερο από ένα μήνα αργότερα, στις 29 Μαρτίου, ο Navin βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Η μητέρα του, είπε στους αστυνομικούς ότι έβαλε το αγόρι στο ντους όταν παρατήρησε ότι δεν ανέπνεε. Ο Navin πέθανε αργότερα την ίδια μέρα στο νοσοκομείο.

