Στέφανος Τσιτσιπάς – Πάουλα Μπαντόσα: Μαζί για πρώτη φορά στο World Tennis League

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα ενώσει τις δυνάμεις του με την αγαπημένη του, Πάουλα Μπαντόσα. Το αγαπημένο ζευγάρι, θα αγωνιστεί στο διπλό του World Tennis League, που θα λάβει χώρα στο Άμπου Ντάμπι, 21-24 Δεκεμβρίου.

Είναι η πρώτη φορά που ο τενίστας θα αγωνιστεί μαζί με την Μπαντόσα αλλά και ο πρώτος αγώνας που θα λάβει μέρος μετά τον τραυματισμό του στην πλάτη, που τον ανάγκασε να αποσυρθεί στο τρίτο game του αγώνα του κόντρα στον Χόλγκερ Ρούνε. Ο Τσιτσιπάς έστειλε το δικό του μήνυμα ενόψει του αγώνα του με την Ισπανίδα τενίστρια, στο οποίο δε δίστασε να εκφράσει την ανυπομονησία του για το διπλό.

“Έμειναν 8 ημέρες ακόμα. Ανυπομονώ να πάρω μέρος με την ομάδα των Kites και να παίξω στο διπλό μικτό μαζί με την Πάουλα. Θα τα πούμε σύντομα στο Άμπου Ντάμπι”, δήλωσε χαρακτηριστικά. Τι είναι το World Tennis League; Πρόκειται για ένα τουρνουά, στο οποίο συμμετέχουν 16 παίκτες, χωρισμένοι σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων. Στο μίνι πρωτάθλημα, οι τέσσερις ομάδες, που σχηματίζονται παίζουν μεταξύ τους και οι δύο που θα συγκεντρώσουν την μεγαλύτερη βαθμολογία, εξασφαλίζουν τη συμμετοχή τους στον τελικό.

Turn the volume up 🔊 because @steftsitsipas is here to remind you that only 8️⃣ days are left for The Greatest Show On Court 🙌

Book your tickets now. Link in bio 👆#MeteoraWorldTennisLeague #WorldTennisLeague #WTL #YasIsland #AbuDhabi pic.twitter.com/Wd2SeS78Ug

— World Tennis League (@TennisWorl76726) December 13, 2023