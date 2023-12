Νάπολι: Έκλεισε η ανανέωση του Βίκτορ Όσιμεν

Σε οριστική συμφωνία με την Νάπολι για την ανανέωση του συμβολαίου του μέχρι το καλοκαίρι του 2026 έχει έρθει ο Βίκτορ Όσιμεν, σύμφωνα με όσα αναφέρει σε ανάρτησή του ο Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο. Παρά τα δημοσιεύματα που ήθελαν τον παίκτη να μένει στην ιταλική ομάδα τουλάχιστον έως το 2027, τελικά τα δεδομένα άλλαξαν και το deal θα έχει ισχύ για ένα χρόνο λιγότερο (ως το 2026).

Οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει να μπει ρήτρα ύψους 130.000.000 ευρώ στον Νιγηριανό φορ. Μάλιστα, ο Νιγηριανός φορ θα λαμβάνει με το νέο deal περίπου 10.000.000 ευρώ ετησίως, την ώρα που αυτή τη στιγμή αμείβεται με περίπου 3.500.000 ευρώ ετησίως. Θυμίζουμε πως το περασμένο καλοκαίρι, ομάδα της Σαουδικής Αραβίας κατέθεσε πρόταση ύψους 200.000.000 ευρώ προκειμένου να κάνει δικό της τον παίκτη, με τον πρόεδρο της Νάπολι, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις, να αναφέρει σε τότε δηλώσεις του πως τόσο κάνει μόνο το ένα πόδι του παίκτη.

🚨🔵 Napoli reach an agreement in principlenwith Victor Osimhen on new contract with release clause included!

It will be valid until June 2026, one more year.

↪️🇳🇬 Final value of the clause, TDB — could be around €130m as per Sky.

Official announcement expected soon. pic.twitter.com/nVPhOQDwzM

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 13, 2023