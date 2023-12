Τσέλσι: Κοιτάζουν για Οσίμεν οι μπλέ δράκοι

Δημοσίευμα φέρνει την Τσέλσι στο μεταγραφικό προσκήνιο μερικές ημέρες προτού ανοίξει το χειμερινό παράθυρο των μετακινήσεων. Συγκεκριμένα, το Football Transfers αναφέρει πως οι Μπλε είναι έτοιμοι να διαθέσουν ό,τι χρειαστεί από χρήματα για τον Βίκτορ Όσιμεν. Ο ιδιοκτήτης του κλαμπ Τοντ Μπέλι είναι αυτός που αποφάσισε ότι η ομάδα μπορεί να κινηθεί για τη συγκεκριμένη περίπτωση έστω κι αν τα δεδομένα με το FFP μόνο σίγουρα δεν είναι με το “τρελό” άνοιγμα που έχει κάνει η Τσέλσι για να ενισχυθεί τους τελευταίους μήνες.

Οι Άγγλοι εκτός από τα χρήματα που φέρεται ότι θα ρίξουν στην αγορά, θέλουν να πατήσουν και στο γεγονός των κακών σχέσεων που έχει ο Νιγηριανός μπόμπερ με την Νάπολι, έστω κι αν ο πρόεδρος Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις προσπαθεί εδώ και μέρες να το καμουφλάρει. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, η υπόθεση του Βίκτορ Όσιμεν μόνο εύκολη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί καθώς οι απαιτήσεις των πρωταθλητών Ιταλίας πιθανόν να ξεπερνούν και τα 120.000.000 ευρώ. Η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Τσέλσι είναι αυτή του Έντσο Φερνάντες που έκλεισε στα 121.000.000 ευρώ.

Ο 25χρονος Βίκτορ Όσιμεν γεννημένος στη Νιγηρία αγωνίζεται ως επιθετικός για λογαριασμό της Νάπολι και της εθνικής ομάδας της Νιγηρίας. Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από την Βόλφσμπουργκ το 2017. Μετά από μιάμιση σαιζόν δόθηκε δανεικός στη βελγική Σαρλερουά τη σαιζόν 2018-19 και έπειτα αποκτήθηκε από τη Λιλ, όπου ψηφίστηκε παίκτης της χρονιάς. Το 2020 ο Όσιμεν αποκτήθηκε από τη Νάπολι για 70 εκατομμύρια ευρώ, μεταγραφή ρεκόρ συλλόγου και ρεκόρ για Αφρικανό ποδοσφαιριστή. Ο Όσιμεν πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την εθνική Νιγηρίας τον Ιούνιο του 2017. Ήταν μέλος της αποστολής στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής το 2019.

🚨 Chelsea are prepared to pay whatever it takes to sign Victor Osimhen from Napoli in January.

(Source: Football Transfers) pic.twitter.com/Fs9ZJCNKlN

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 9, 2023