Μετανάστες – Ρουάντα: Πράσινο φως από τη Βρετανία

Το πρώτο εμπόδιο αυτό της Βουλής των Κοινοτήτων ξεπέρασε αργά το βράδυ της Τρίτης (12/12) το αμφιλεγόμενο σχέδιο της κυβέρνησης Σούνακ να στέλνει στη Ρουάντα μετανάστες που έχουν εισέλθει παράνομα στη χώρα. «Τώρα θα εργαστούμε» ώστε το σχέδιο αυτό «να γίνει νόμος προκειμένου να μπορέσουν να ξεκινήσουν οι πτήσεις προς τη Ρουάντα και να σταματήσουμε τις μικρές βάρκες» με τις οποίες οι μετανάστες διασχίζουν τη Μάγχη, έγραψε ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ στο Χ. Έπειτα από μαραθώνιες συζητήσεις που κράτησαν επτά ώρες το νομοσχέδιο εγκρίθηκε με 313 ψήφους υπέρ και 269 κατά.

Αλλά ο δρόμος για την οριστική έγκρισή του παραμένει μακρύς. Σύμφωνα με τον πολιτικό επιστήμονα Τιμ Μπέιλ του πανεπιστημίου Queen Mary του Λονδίνου, πρόκειται «για μια αναβολή παρά για έναν θρίαμβο για τον Ρίσι Σούνακ». «Υπάρχουν ακόμη πολλά εμπόδια» και «καμία εγγύηση ότι θα μπορέσει να τα ξεπεράσει», πρόσθεσε. Το κείμενο τροποποιήθηκε αφού στην αρχική μορφή του κρίθηκε αντισυνταγματικό από το Ανώτατο Δικαστήριο της Βρετανίας, τον Νοέμβριο. Το σχέδιο μεταφοράς των παράτυπων μεταναστών στη Ρουάντα, ανακοινώθηκε τον Απρίλιο του 2022 αλλά δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Human Rights Watch θεώρησε την έγκριση του νομοσχεδίου «ήττα για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και πλήγμα στο κράτος δικαίου». «Η νέα συνθήκη που υπέγραψα με τη Ρουάντα και το νομοσχέδιο που τη συνοδεύει αλλάζουν τα δεδομένα», δήλωσε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο υπουργός Εσωτερικών Τζέιμς Κλέβερλι, διαβεβαιώνοντας ότι το νομοσχέδιο «είναι σύμφωνο με τους όρους της Σύμβασης (της Γενεύης) για το καθεστώς των προσφύγων». Ο Σούνακ, που έχει αναγάγει σε προτεραιότητα της κυβέρνησής του την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, παρουσίασε το νομοσχέδιο ως «το πιο σκληρό που έχει υιοθετηθεί».

Το κείμενο περιγράφει τη Ρουάντα ως ασφαλή τρίτη χώρα και απαγορεύεται η επαναπροώθηση των μεταναστών από εκεί προς τις χώρες καταγωγής τους. Ωστόσο οι προτάσεις αυτές δεν αρκούν για τη δεξιά πτέρυγα των Συντηρητικών. Ορισμένοι πιστεύουν ότι το Λονδίνο θα έπρεπε να αποσυρθεί από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και από άλλες διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα ώστε να μην υπάρχει πιθανότητα επιτυχίας των δικαστικών προσφυγών.

🇬🇧 🇷🇼 The #UK parliament is set to #vote on the “Safety of #Rwanda” bill, the emergency legislation that Prime Minister Rishi #Sunak brought forward last week, on Tuesday.

FRANCE 24’s correspondent @BenedictePaviot tells us more 👇 pic.twitter.com/k6jh2bli2y

— FRANCE 24 English (@France24_en) December 12, 2023