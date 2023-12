Τεχνητή νοημοσύνη και ένδυση 2024: Chat GPT-προσωπικοί στιλίστες και άλλα θαύματα

Τεχνητή νοημοσύνη και ένδυση 2024: To Gen AI ενισχύει τη δημιουργικότητα, δεν υπονομεύει τον σχεδιαστή σύμφωνα με την αναφορά The State Of Fashion 2024, που προβλέπει την εξέλιξη της μόδας

Η τεχνολογική ανάπτυξη, όχι μόνο στο χώρο της μόδας, της ένδυσης και της ομορφιάς αλλά γενικά σε κάθε χώρο εργασίας και βιομηχανία, δημιουργεί τρεις δρόμους εξέλιξης των πραγμάτων. Πρώτον, μπορεί να δημιουργήσει καινούριες δεξιότητες. Δεύτερον, να αντικαταστήσει δεξιότητες μέχρι πρότινος ανθρώπινες (που γίνονταν σε ανθρώπινους ρυθμούς), διευκολύνοντας/συντομεύοντας τη διαδικασία. Τρίτον, να έχει θέση υβριδική, πότε συμπληρωματικά βοηθητική, πότε στο τιμόνι μιας εργασίας με μικρή επίβλεψη από τους εργαζόμενους. Το πού τοποθετείται αυτό το κατά γενική ομολογία χρήσιμο εργαλείο στο χώρο της μόδας είναι ένα θέμα συζήτησης τόσο επίκαιρο όσο και επείγον. Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) υπήρxε ως ιδέα στο μυαλό όλων μας για πάρα πολλά χρόνια καθώς είναι μέρος της λεγόμενης «futuristic pop culture» αλλά μέχρι πρόσφατα δεν ήταν παρά μια έμπνευση πίσω από καμπάνιες, συλλογές και διαφημίσεις. Το 2023 όμως η πραγματική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης ξέφυγε από την αφήγηση του επιστημονικού εργαστηρίου, ήρθε στα χέρια των αγαπημένων μας επωνυμιών (και στα δικά μας) και έκανε μια τεράστια έκρηξη. Η τεχνολογία αυτή δημιουργεί νέα δεδομένα Μπορούμε να πούμε ότι η τεχνολογία αυτή, αν και εντυπωσιακή καθώς μπορεί να δημιουργεί νέα creative δεδομένα μέσα σε χρόνο dt, είναι ακόμη εκκολαπτόμενη. Πρόκειται για μια πτυχή της τεχνολογίας που στη μόδα μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλούς τομείς της δημιουργίας, της παραγωγής και της διανομής των προϊόντων της, αλλά στην πράξη έχει εφαρμοστεί προς το παρόν, θα λέγαμε, με μεμονωμένα και όχι ενσωματωμένη οργανικά στη διαδικασία. Η πολλά υποσχόμενη αρχή της τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι όμως καθόλου τυχαία. Προφανώς, υπάρχει ο φόβος του καινούριου και μια αυξημένη επιφυλακτικότητα. Άλλωστε, όχι μόνο από τη χρήση του Gen ΑI αλλά από κάθε τέτοιου μεγέθους εξέλιξη, διακυβεύονται οι θέσεις εργασίας των οίκων και η αυθεντικότητα της δημιουργίας των σχεδιαστών. Όμως, όπως διαβάζουμε στην αναφορά για την εξέλιξη της μόδας μέσα στην επόμενη χρονιά, The State of Fashion 2024, το «Fashion AI» μέλλει να είναι μια μεταμορφωτική τεχνολογία που θα ενισχύσει τη δημιουργία αντί να την περιορίσει και θα έχει τεράστια θετικό οικονομικό αντίκτυπο στη λειτουργία των επωνυμιών. Μάλιστα το 73% των ερωτηθέντων (στην αναφορά), υψηλά στελέχη σε επιχειρήσεις μόδας, δήλωσαν ξεκάθαρα ότι η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στις εργασίες των εταιρειών αυτών αποτελεί προτεραιότητα για το 2024. Ήδη η ενσωμάτωση έχει γίνει με γνώμονες την εξυπηρέτηση, την ικανοποίηση των πελατών και την πιο αποδοτική διαφήμιση. Προσωπικός οδηγός αγορών Ο διαδικτυακός λιανοπωλητής Zalando πρόσθεσε (για τους πελάτες της Βρετανίας και της Ιρλανδίας) έναν προσωπικό οδηγό αγορών στη γλώσσα των καταναλωτών βασισμένο στο ChatGPT, που που επιτρέπει στον επισκέπτη να κάνει ερωτήσεις και να λαμβάνει απαντήσεις και εξατομικευμένες προτάσεις προϊόντων. Οι εταιρείες Kering, Mercari και Shopify έχουν, παρομοίως, εισαγάγει τα chatbots AI. Η εταιρία εσωρούχων Adore Me, από την άλλη, χρησιμοποιεί το Gen AI για τις περιγραφές των προϊόντων στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Ο οίκος Ganni, για να ενισχύσει τις σχέσεις των πελατών με την επωνυμία, το αξιοποίησε ώστε οι πρώτοι να μπορούν να κάνουν ερωτήσεις για τις νέες συλλογές του οίκου και το ΑI να απαντάει με βάση το ύφος και τις αξίες του. Ο διαδικτυακός λιανοπωλητής Zalando πρόσθεσε (για τους πελάτες της Βρετανίας και της Ιρλανδίας) έναν προσωπικό οδηγό αγορών στη γλώσσα των καταναλωτών βασισμένο στο ChatGPT.

Συνολικά, η τεχνητή νοημοσύνη ανήκει στη λίστα των πραγμάτων που, προς το παρόν για τον χώρο της μόδας, προσθέτουν δεξιότητες χωρίς να αντικαθιστούν τις ανθρώπινες. Ο creative director της Casablanca, Charaf Tajer, αναφέρει ότι η τεχνολογία δεν θα μπορέσει ποτέ να αντικαταστήσει την ανθρώπινη δημιουργικότητα. Αναγνωρίζει όμως την αυξημένη αποτελεσματικότητα που προκύπτει από τη συνεργασία των δύο στοιχείων. Στο μέλλον ίσως το AI να ελευθερώνει τον χρόνο των δημιουργών από χειρωνακτικές εργασίες δίνοντας περισσότερο χώρο στη φαντασία. Αυτό όμως θα το δούμε στην πορεία.