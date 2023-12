Σύγκρουση ΙΧ με λεωφορείο – Ουαλία: Τρεις νεαροί έχασαν τη ζωή τους

Τρεις νεαροί έχασαν τη ζωή τους και άλλοι δύο τραυματίστηκαν σοβαρά μετά από σύγκρουση IX με λεωφορείο στο Coedely της νότιας Ουαλίας. «Τρία άτομα -δύο ηλικίας 18 ετών και ένας ηλικίας 19 ετών- κηρύχθηκαν νεκροί στον τόπο του δυστυχήματος. Δύο άτομα, ηλικίας 18 και 19 ετών, μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ουαλίας στο Κάρντιφ με σοβαρά τραύματα. Ο δρόμος παρέμεινε κλειστός ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τη σύγκρουση» ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Αστυνομία.

Ο επιθεωρητής Esyr Jones τόνισε: «Οι σκέψεις μας είναι με όλους όσοι επηρεάστηκαν από αυτό το τραγικό περιστατικό. Αξιωματικοί υποστηρίζουν τις οικογένειες σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή». Την ίδια ώρα, οι Αρχές απευθύνουν έκκληση για μαρτυρίες, σύμφωνα με το BBC.

BREAKING: Three teenagers killed and two injured after car collides with bus in Wales.

Latest: https://t.co/VIoZveHI6Q

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/hqo4uCZ6PJ

— Sky News (@SkyNews) December 12, 2023