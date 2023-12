Πυροβόλησε την πρώην του: Ανατριχιαστικό βίντεο από τη Δυτική Βιρτζίνια

Ο YouTuber Hunter Avallone, γνωστός για τις πολιτικές συζητήσεις με τους συντηρητικούς στο διαδίκτυο, βρισκόταν στο διαμέρισμά του στο Martinsburg στη Δυτική Βιρτζίνια την Παρασκευή με την σύντροφό του, Holle Peno. Ξαφνικά ένας άντρας επιχείρησε να μπει μέσα στο σπίτι με ένα κυνηγετικό όπλο. Σύμφωνα με τη Daily Mail o άνδρας αυτός είχε σχέση 11 χρόνια με την Peno και την πυροβόλησε μέσα από την πόρτα, χτυπώντας την στο πόδι. Ο Avallone άρχισε να βιντεοσκοπεί τις στιγμές μετά τον πυροβολισμό της Peno, λέγοντας ότι ο ιδιοκτήτης του τον είχε προειδοποιήσει για έναν «ύποπτο» άνδρα με όπλο κάτω από το σακάκι του.

Ο πρώην σύντροφος της γυναίκας ονομάζεται Conrad και είχε χωρίσει πρόσφατα μαζί της μετά από 11 χρόνια σχέσης. Η Peno έβαλε τέλος στη σχέση τους ισχυριζόμενη ότι είχε κακοποιηθεί.

Ο Avallone είπε ότι ο ιδιοκτήτης του τον πήρε τηλέφωνο, για να του πει ότι ένας άνδρας με όπλο προσπαθούσε να μπει στο κτίριό του. Λίγες στιγμές αργότερα, ακούγονται δυνατές γροθιές, καθώς ο ύποπτος φέρεται να προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα. Η Peno φαίνεται στο κλιπ να προσπαθεί να σταματήσει τη ροή του αίματος με μια βρεγμένη λευκή πετσέτα. Στη συνέχεια ακούγονται αστυνομικοί να φωνάζουν. «Δείξε μου τα χέρια σου!» στον ύποπτο – προτού ηχήσουν περίπου έξι πυροβολισμοί, μεταδίδει η Daily Mail. Ο Avallone έγραψε: «Ακόμα προσπαθώ να το επεξεργαστώ αυτό και το πιθανότερο είναι να είμαι σε σοκ, καθώς το γράφω. Αλλά μόλις πριν από λίγες ώρες, ο πρώην φίλος της Holle Conrad εμφανίστηκε στην πολυκατοικία μου με ένα κυνηγετικό όπλο».

I have to keep reminding myself that I have to get through this, if not for me, for all of you. It’s hard. pic.twitter.com/uqNu1MZ0Zh

— 🔔Jolle🔔 (@hollepeno) December 10, 2023