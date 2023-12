Μπάγερν Μονάχου: Ποιος θα είναι ο αντί – Νόιερ των Βαυαρών

Τον διάδοχο του Μάνουελ Νόιερ για τα επόμενα χρόνια αναζητά η Μπάγερν Μονάχου και μία από τις περιπτώσεις που βρίσκονται στο τραπέζι αφορά ένα κορυφαίο ταλέντο του γαλλικού ποδοσφαίρου. Ο λόγος, σύμφωνα με τον Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, για τον 18χρονο γκολκίπερ της Τουλούζ, Γκιλόμ Ρεστέ ο οποίος πρόερχεται από τις ακαδημίες της ομάδας και από την πρώτη στιγμή πήρε σπίτι του τη φανέλα βασικού.

Πάντως, ο Ρεστέ είναι μόνο ένα από τα ονόματα της λίστας που εξετάζουν οι Βαυαροί καθώς στα ραντάρ υπάρχει πάντα και ο Κόμπελ της Ντόρτμουντ αλλά και ο Μενιάν της Μίλαν. Όποιος κι αν είναι ο αντικαστάτης, η κίνηση για την αγορά του θα γίνει το ερχόμενο καλοκαίρι και όχι το 2025 που λήγει το συμβόλαιο του Νόιερ καθώς στο στρατόπεδο της Μπάγερν θέλουν ο εκλεκτός να έχει καταφέρει να μπει στο κλίμα της ομάδας.

🆕 News Guillaume #Restes: FC Bayern is monitoring him closely!

➡️ He is one of over ten candidates who is being considered as a potential successor to Manuel Neuer …

➡️ … should Neuer decide to retire in 2025. Bayern wants to be well-prepared!

Top candidates remain: Nübel,… pic.twitter.com/pMATn8FEXZ

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) December 12, 2023