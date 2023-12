Πυρκαγιά σε εργοστάσιο – Φιλιππίνες: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα σε εργοστάσιο κατασκευής πυροτεχνημάτων και εξαπλώθηκε σε σπίτια στην επαρχία Σεμπού, στο κεντρικό τμήμα των Φιλιππίνων. Η φωτιά εξαπλώθηκε ταχύτατα και κατέστρεψε σπίτια στα περίχωρα της πόλης Λάπου-Λάπου. Οι πυροσβέστες χρειάστηκαν πάνω από μία ώρα προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο το πύρινο μέτωπο.

Τα θύματα ήταν εργάτες που πιθανότατα εγκλωβίστηκαν στο εργοστάσιο και πέθαναν από ασφυξία, σύμφωνα με δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης που επικαλούνται αστυνομικές πηγές.

A fire that broke out in a firecracker warehouse in Lapu-Lapu City, Cebu left four people dead and six others injured, the local government said Monday. https://t.co/MtqNeeYfjK

A fire broke out this afternoon in Brgy. Babag, Lapu Lapu City reaching the 2nd alarm. According to the city’s Disaster Risk Reduction and Management Chief Nagiel Bañacia, four individuals were reported to be trapped. @feanneperez

🎥Margie Tabanao pic.twitter.com/DPdVp1fg2H

— ABS-CBN News (@ABSCBNNews) December 11, 2023