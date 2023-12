Μπενζεμά – Φαμπίνιο: Οι κορυφαίες 11αδες που δημιούργησαν

Η Αλ Ιτιχάντ δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Twitter/X ένα VIDEO, με πρωταγωνιστή τον Καρίμ Μπενζεμά, ο οποίος έφτιαξε την κορυφαία ποδοσφαιρική ενδεκάδα. Ο Γάλλος άφησε εκτός 11άδας τόσο τον πρώην συμπαίκτη του στη Ρεάλ, Κριστιάνο Ρονάλντο, όσο και τον Λιονέλ Μέσι, ενώ συμπεριέλαβε τον Μαρσέλο. Αυτή είναι η ενδεκάδα των ονείρων του Μπενζεμά: Νόιερ, Άλβες, Πέπε, Ράμος, Μαρσέλο, Μακελέλε, Πογκμπά, Ζιντάν, Ροναλντίνιο, Ρονάλντο, Μπενζεμά.

Predict the Legend Benzema’s Dream Team Lineup #النمور_في_المونديال #TigersInCWC pic.twitter.com/PgOdpL1xQl

Μαζί με τον Μπενζεμά ο συμπαίχτης του Φαμπίνιο, ο πρώην παίκτης της Λίβερπουλ, όπου τώρα παίζει για λογαριασμό της Αλ Ιτιχάντ έδωσε και εκείνος με την σειρά του την καλύτερη 11αδα στο ποδόσφαιρο. Όμως εκείνος πρόσθεσε στην δικιά του 11αδα τον Κριστιάνο Ρονάλντο αλλά και τον Λιονέλ Μέσι και Πελέ.

Get to Know Fabinho’s Dream Team Lineup

pic.twitter.com/pJUKbv3kxg

— Ittihad Club (@ittihad_en) December 10, 2023