«Θα ξαναχορέψουμε»: To τατουάζ της 21χρονης Mia για τη σφαγή της Χαμάς στο φεστιβάλ

Η Mia Schem, η οποία απήχθη από το μουσικό φεστιβάλ Supernova κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου αφέθηκε ελεύθερη μετά από 7 εβδομάδες αιχμαλωσίας. Το νεαρό κορίτσι ανακουφισμένο από τη φοβερή δοκιμασία και τον τρόμο που έζησε στα χέρια της Χαμάς αποκάλυψε το νέο της τατουάζ.

Η Schem μοιράστηκε φωτογραφίες του τατουάζ στα social media το οποίο περιλαμβάνει τις λέξεις «Θα ξαναχορέψουμε», μαζί με την 7η Οκτωβρίου, την ημερομηνία κατά την οποία η ίδια και δεκάδες άλλοι απήχθησαν από το φεστιβάλ και περισσότεροι από 360 σφαγιάστηκαν εκεί.

«Δεν θα ξεχάσω ποτέ την 7η Οκτωβρίου 2023», γράφει στην ανάρτησή της στο Instagram. «Τον πόνο και τον φόβο, τις δύσκολες στιγμές, τους φίλους που δεν θα επιστρέψουν και εκείνους που πρέπει να φέρουμε πίσω. Αλλά θα νικήσουμε, θα χορέψουμε! Θα ξαναχορέψουμε. Οι τρομοκράτες της Χαμάς θέλουν να σβήσουν το φως μας. Αλλά δεν θα τα καταφέρουν ποτέ. Θα αναγεννηθούμε από τις στάχτες. Θα ζήσουμε. Αυτή είναι η ιστορία του λαού μας. Ο λαός του Ισραήλ ζει».

"We will dance again" 💔

Mia Schem was kidnapped on 7/10 by #Hamas terrorists while she was at a music festival in southern Israel.

Upon returning home, after 7 weeks in captivity, Mia tattooed the phrase "we will dance again" on her arm.

In a post on Instagram she wrote:… pic.twitter.com/gNzYMDeW4R

— Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) December 10, 2023