Σόφι Τέρνερ σχέση: Ζευγάρι με Βρετανό αριστοκράτη η ηθοποιός του «Game Of Thrones»

Η Σόφι Τέρνερ επιβεβαίωσε τη σχέση της με τον Βρετανό αριστοκράτη, Πέρεγκριν Πίρσον, καθώς βγήκαν ξανά μαζί αυτή την εβδομάδα. Η 27χρονη ηθοποιός του «Game Of Thrones», η οποία βρίσκεται σε διαδικασία διαζυγίου με τον εν διαστάσει σύζυγό της Τζο Τζόνας, εθεάθη να φιλά παθιασμένα τον κληρονόμο της αυτοκρατορίας των μέσων ενημέρωσης, η οικογένεια του οποίου έχει καθαρή αξία πάνω από 224 εκατομμύρια λίρες. Η Τέρνερ και ο Πίρσον – που είναι γνωστός ως Πέρι στους φίλους του- εντοπίστηκαν για πρώτη φορά να φιλιούνται κατά τη διάρκεια μιας εξόδου τον Οκτώβριο, προκαλώντας εικασίες ότι είχε προχωρήσει μετά τον χωρισμό της από τον Τζόνας.

Ο Πίρσον είναι ο μεγαλύτερος γιος και κληρονόμος του Μάικλ Πίρσον, του 4ου υποκόμη Cowdray, ενός πρώην παραγωγού ταινιών που κατέχει ένα σημαντικό κομμάτι της αυτοκρατορίας των μέσων ενημέρωσης Πίρσον. Η περιουσία της οικογένειάς του εκτιμάται στις 224 εκατομμύρια λίρες. Η τελευταία έξοδος της ηθοποιού και του αριστοκράτη ήταν γεμάτη από δημόσιες εκδήλωσης αγάπης, καθώς έδειχναν ιδιαίτερα ερωτευμένοι κατά τη διάρκεια της βόλτας την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου. Τόσο η Τέρνερ όσο και ο Πίρσον δεν μπορούσαν να κρατήσουν τα χέρια τους μακριά ο ένας από τον άλλον, καθώς σταμάτησαν αρκετές φορές για αγκαλιές και φιλιά. Ο 29χρονος Πίρσον έχει επίσης πρόσφατα περάσει τον δικό του χωρισμό, αφού χώρισε από τη βαφτιστήρα του βασιλιά Καρόλου, τη Μαρία-Ολυμπία. Ενώ, η Τέρνερ ανακοίνωσε το διαζύγιό της από τον Τζόνας – με τον οποίο μοιράζεται δύο κόρες – στις αρχές του Σεπτεμβρίου.

