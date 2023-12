Πεπ Γκοαρτιόλα: Το “κακό” παρελθόν των Τσιγκρίνσκι, Ντανίλο και άλλων 6 παίκτες με τον προπονητή

Ο νυν προπονητής της Σίτι, Πεπ Γκουαρντιόλα, δεν μπόρεσε να βρει θέση στις ομάδες όπου είχε υπάρξει προπονητής, όπως για τον Κάλβιν Φίλιπς και με τα λύπης -όπως δήλωσε- θα τον αφήσει να φύγει το χειμώνα. Αυτή, βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά που κάποιος παίκτης δεν καταφέρνει να συνεργαστεί με τον Καταλανό μάνατζερ.

Υπήρξαν κι άλλοι ποδοσφαιριστές στο παρελθόν που η καθημερινή τριβή τους με τον Πεπ οδήγησε σε διαζύγια και ορισμένες φορές σε άγριες κόντρες που κράτησαν χρόνια. Αξέχαστη είναι αυτή του Γιάγια Τουρέ η οποία ξέφυγε τόσο που γράφτηκαν περίεργα δημοσιεύματα περί κατάρας μέσω μαύρης μαγείας του Ιβοριανού προς τον πρώην τεχνικό της Μπαρτσελόνα, όπως η μια κατάρα έλεγε να μην πάρει ποτέ το Champions League, όπου πέρυσι κατάφερε και το σήκωσε.

🔵🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Guardiola: “I’m so sorry for Kalvin Phillips”.

“I ask for good personality and also good character and he’s perfect example…”.

“It’s just because I visualise something, I visualise the team and I struggle a little bit to see him. That’s all”. pic.twitter.com/uBA8qd1WCk

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 8, 2023