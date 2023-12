Απελευθερώσεις ομήρων Χαμάς: Η 17χρονη Μία, μιλάει για όσα έζησε

Τις στιγμές που πέρασε ως όμηρος της Χαμάς και την βοήθεια που της προσέφερε ο σκύλος της, τον οποίον είχε μαζί της, μοιράστηκε η 17χρονη Ισραηλινή, Μία Λάιμπεργκ, από την Ιερουσαλήμ. Η 17χρονη κοπέλα ήταν ανάμεσα σε μια ομάδα ομήρων που απελευθέρωσε η Χαμάς στο τέλος του περασμένου μήνα. Στις εικόνες από την απελευθέρωση φαίνεται να κρατάει το σκύλο της, την Μπέλα, καθώς τη συνόδευαν οι μαχητές για να τη μεταφέρουν στον Ερυθρό Σταυρό μαζί με άλλους 11 ομήρους. Η Μία Λάιμπεργκ έκανε μια νέα εμφάνιση μετά από σχεδόν δύο μήνες ομηρείας στη Γάζα έχοντας στην αγκαλιά της την Μπέλα, το Σιχ Τσου σκυλί της.

Η Μία και η μητέρα της, η Γκαμπριέλα, επισκέπονταν συγγενείς στο Κιμπούτς Νιρ Ιτζχάκ όταν συνελήφθησαν και κρατήθηκαν ως όμηροι από τη Χαμάς στη διάρκεια της επίθεσής της 7ης Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ. Η μητέρα, η κόρη, η θεία και ο σκύλος απελευθερώθηκαν στο πλαίσιο ανταλλαγής με παλαιστίνιους φυλακισμένους, όμως ο θείος της και ο σύντροφος της θείας της παραμένουν όμηροι. «Όταν ήμασταν εκεί, έπρεπε να την ταΐζουμε με τα αποφάγια μας ,ναι, σας μιλάω για την Μπέλα», είπε η 17χρονη Μία κοιτάζοντας το μικρό λευκό σκυλί στην αγκαλιά της. «Και έπρεπε να εξασφαλίζουμε ότι δεν θα είναι ανεξέλεγκτη εκεί όπου ήμασταν. Έπρεπε να την κρατάμε ώστε να μην πηγαίνει να ψάχνει και να μην ενοχλήσει κάποιον εκεί», ανέφερε και πρόσθεσε:

«Ήταν δύσκολο. Την κρατούσα (την Μπέλα) σε όλη τη διαδρομή μέχρι εκεί. Ήταν τέσσερα επιπλέον κιλά. Και στάθηκα αρκετά τυχερή ώστε να καταφέρω να την κρατήσω σε όλη τη διάρκεια αυτής της κατάστασης και να την φέρω πίσω», είπε η Μία από το σπίτι της στην Ιερουσαλήμ, στην πρώτη συνέντευξή της στα μέσα ενημέρωσης. «Ευτυχώς για μένα, η Μπέλα δεν μοιάζει με τα άλλα μικρά σκυλιά που γνωρίζω, είναι μάλλον ήσυχη, εκτός όταν παίζει ή τρελαίνεται», είπε. «Αν την είχαν θεωρήσει ενόχληση, ειλικρινά πιστεύω πως δεν θα με είχαν αφήσει να την κρατήσω».

Περιγραφές από το διάστημα που παρέμειναν όμηροι έχουν αρχίσει να δημοσιοποιούνται κατά κόρον μετά την επιστροφή μερικών από τους ισραηλινούς ομήρους. Μερικοί έχουν περιγράψει «ασφυκτικούς» χώρους, απουσία πρόσβασης σε φάρμακα και λίγη τροφή. Παιδιά αφηγήθηκαν ότι τα διέταζαν να μην μιλάνε καθόλου. Επίσης πολλά ζώα συντροφιάς σκοτώθηκαν ή αγνοούνται μετά την επίθεση της Χαμάς. Ο πατέρας της Μία, ο Μοσέ, είπε ότι έψαχναν για την Μπέλα τις εβδομάδες που κρατούνταν όμηρη η οικογένειά του. Την ημέρα της απελευθέρωσής τους, εξεπλάγη όταν έμαθε ότι η κόρη του εμφανίσθηκε κρατώντας το σκυλί. Ο ίδιος περιέγραψε με περισσότερες λεπτομέρειες αυτά που πέρασε η κόρη του για να κρατήσει την Μπέλα.

«Ανησυχούσε πως κάτι θα συνέβαινε στο σκυλί, αν το άφηνε πίσω», είπε. Η Μία έκρυψε την Μπέλα κάτω στις πιτζάμες της όταν την φόρτωσαν σ’ ένα όχημα που αναχώρησε από το κιμπούτς. «Μετά τους πήγαν στις σήραγγες, είχε το σκυλί μαζί της όλη την ώρα», είπε. «Όταν βγήκαν από τη σήραγγα, χρειάστηκε να ανέβουν μια σκάλα. Τότε ήταν που οι άνθρωποι της Χαμάς παρατήρησαν πως αυτό δεν ήταν μια κούκλα, ήταν ένα ζωντανό σκυλί. Μίλησαν μεταξύ τους και αποφασίσθηκε να την αφήσουν να κρατήσει το σκυλί αντί να το αφήσει πίσω».

Redemption of Hostages: Gabriela and Mia Leimberg, this evening, upon arriving at the meeting point in Israeli territory, in their first telephone conversation with their family. pic.twitter.com/JkYPlHFiHl

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) November 28, 2023