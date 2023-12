Μπαρτσελόνα: Δεν έχει χρόνο συμμετοχής ο Φεράν

Το ποσό των 55.000.000 ευρώ έβγαλε από τα ταμεία της η Μπαρτσελόνα τον Γενάρη του 2022 προκειμένου να κάνει δικό της από την Μάντσεστερ Σίτι τον Φεράν Τόρες. Ο Ισπανός παίκτης έγινε κάτοικος Βαρκελώνης με τις ευλογίες του Τσάβι και παρά το καλό κλίμα που επικρατούσε μεταξύ των δύο πλευρών φέρεται πως υπάρχουν κάποια σύννεφα στις σχέσεις τους που δεν αποκλείεται να οδηγήσουν στην πρόωρη αποχώρησή του από το ρόστερ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσίευμα της AS, ο Φεράν δεν είναι απόλυτα ικανοποιημένος από τον χρόνο συμμετοχής του καθώς τις περισσότερες φορές έχει εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή ενώ θεωρεί πως η άφιξη του Βίτορ Ροκέ στο ρόστερ θα λειτουργήσει ανασταλτικά σε ό,τι έχει να κάνει με τον χρόνο συμμετοχής του.

Μάλιστα, ο 23χρονος Ισπανός επιθετικός δεν αποκλείεται να εξετάσει την αποχώρηση από τους μπλαουγκράνα ακόμα και στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, χωρίς βέβαια προς το παρόν να έχουν δει το φως της δημοσιότητας οι μνηστήρες που ενδιαφέρονται για την απόκτησή του.

Ο Φεράν θέλει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στους μπλαουγκράνα εν όψει και του EURO 2024 που θα διεξαχθεί στη Γερμανία, κάτι που δεν καταφέρνει στον βαθμό που το επιθυμεί στην Μπαρτσελόνα.

