Ρεάλ Μαδρίτης: Πολύ κοντά στην απόκτηση του Αλφόνσο Ντέιβις το καλοκαίρι

Για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της άμυνας της θα κινηθεί η Ρεάλ Μαδρίτης το καλοκαίρι του 2024 με τα δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι, πρώτη επιλογή στη λίστα της ομάδας είναι αυτή του άσου της Μπάγερν Μονάχου, Αλφόνσο Ντέιβις. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της η AS, η Ρεάλ έχει πάρει για τα καλά με το μέρος της τον Καναδό μπακ, ο οποίος πλέον ασκεί ασφυκτικές πιέσεις προκειμένου το deal να ολοκληρωθεί όσο πιο άμεσα γίνεται.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το εν λόγω μέσο, ο Ντέιβις έχει απαντήσει ήδη αρνητικά στην πρώτη επίσημη προσφορά των Βαυαρών για την ανανέωση του συμβολαίου του το οποίο εκπνέει το καλοκαίρι του 2025 και ζητά την πώληση του στην καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο του 2024. Να σημειωθεί ότι, εάν η Μπάγερν δώσει τον Ντέιβις, οι Βαυαροί θέλουν τον Ροντρίγκο για αντάλλαγμα.

