Μπρίτνεϊ Σπίαρς πατέρας: Ακρωτηρίασαν το πόδι του μπαμπά της

Ο πατέρας της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, Τζέιμι, εισήχθη στο νοσοκομείο πριν από ένα μήνα όπου οι γιατροί αναγκάστηκαν να του ακρωτηριάσουν το πόδι και «δεν τα πάει καλά». «Ο Τζέιμι είχε μια τεράστια μόλυνση στο ένα πόδι του που τον οδήγησε σε νοσοκομείο για εβδομάδες. Έκανε 5 ανεπιτυχείς χειρουργικές επεμβάσεις για να περιορίσει τη μόλυνση και οι γιατροί αποφάσισαν ότι ο μόνος τρόπος να προχωρήσουν ήταν ο ακρωτηριασμός», σύμφωνα με το ρεπορτάζ του TMZ. Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ακόμη ότι ο Σπίαρς δεν είναι πολύ καλά, ωστόσο, μέσα από όλη αυτή την περιπέτεια της υγείας του, μπορεί να υπάρξει και μια θετική εξέλιξη όσον αφορά στη σχέση του με την κόρη του. Η Μπρίτνεϊ πληροφορήθηκε για την κατάστασή του και δεν έμεινε με τα χέρια σταυρωμένα.

«Οι πηγές λένε ότι η Μπρίτνεϊ έχει μαλακώσει απέναντι στον πατέρα της. Υπήρξαν στιγμές που είπε ότι της λείπει ο μπαμπάς της και μια φορά πρότεινε να του στείλει χρήματα για να τον βοηθήσει» αναφέρει το TMZ. Όσο για τον Τζέιμι Σπίαρς, οι πηγές του TMZ λένε ότι δεν θα ήθελε τίποτα περισσότερο από το να έχει μια συμφιλίωση με την κόρη του, με την οποία απομακρύνθηκε μετά την δικαστική περιπέτεια. «Είχε κι άλλες ασθένειες και έχει απογοητευτεί εν μέσω του χειμάρρου κριτικής για τον χειρισμό του στην υπόθεση με την κόρη του… κάτι που πιστεύει ότι είναι τρομερά άδικο», προσθέτουν οι γνώστες της υπόθεσης.

Η Μπρίτνεϊ προσπαθεί να επιδιορθώσει τους οικογενειακούς της δεσμούς τελευταία. Προσκάλεσε τη μαμά της, Λιν, στο Λος Άντζελες το Σαββατοκύριακο για το πάρτι των 42ων γενεθλίων της και οι πηγές λένε ότι τα πήγαιναν τέλεια. Μιλούν στο τηλέφωνο εδώ και εβδομάδες και σφυρηλατούν μια νέα σχέση. Η Μπρίτνεϊ νοσταλγεί την οικογένειά της και τώρα που είπε την αλήθεια της στα απομνημονεύματά της, θέλει να επανασυνδεθεί μαζί τους. Ο Τζέιμι θα ήταν το τελευταίο κομμάτι αυτού του παζλ, αναφέρει το TMZ.

BREAKING: Britney Spears dad Jamie Spears had to have his leg amputated after several surgeries to help an infection were unsuccessful. pic.twitter.com/i5uMCHR0MS

