Φωτιά Βερολίνο χριστουγεννιάτικη αγορά: Πάγκοι τυλίχτηκαν στις φλόγες

Μια μεγάλη φωτιά ξέσπασε χθες σε χριστουγεννιάτικη αγορά του Βερολίνου με πλήθος τουριστών να εγκαταλείπουν άρον άρον την περιοχή. Οι πάγκοι που βρίσκονταν στην αγορά τυλίχτηκαν στις φλόγες, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, γύρω στις 8 το βράδυ της Τρίτης. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τη Bild, την ώρα που οι πυροσβέστες έδιναν μάχη με τη φωτιά, δύο μικρά γκαζάκια εξερράγησαν. Η αστυνομία του Βερολίνου επιβεβαίωσε ότι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά την προσπάθεια να σβήσουν οι ίδιοι τη φωτιά και μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Η χθεσινή φωτιά προέκυψε μια εβδομάδα μετά τη σύλληψη δύο εφήβων στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία και το Βρανδεμβούργο, οι οποίοι φέρονται να σχεδίαζαν επιθέσεις σε χριστουγεννιάτικες αγορές.

