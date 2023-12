Μπιγιόνσε ταινία: Έσπασε ρεκόρ 20 χρόνων στην πρεμιέρα της

Η ταινία-ντοκιμαντέρ της Μπιγιόνσε με τίτλο «Renaissance: A Film By Beyoncé» κυριάρχησε στο ντεμπούτο της στο Αμερικάνικο Box Office το τριήμερο 01 – 03 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με την αλυσίδα κινηματογραφικών αιθουσών AMC Theatres βρίσκεται στην πρώτη θέση με εισπράξεις $21 εκατ. για τη Βόρεια Αμερική. Αν και η προσέλευση του κόσμου στις αίθουσες μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών για τις ΗΠΑ συνηθίζεται να είναι μικρή το «Renaissance» ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Σύμφωνα με το AP, είναι η πρώτη φορά, για το συγκεκριμένο Σαββατοκύριακο, που μια ταινία στην πρεμιέρα της ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια δολάρια εδώ και 20 χρόνια, από την εποχή του «Τελευταίου Σαμουράι» με τον Τομ Κρουζ.

Η Μπιγιόνσε έγραψε, σκηνοθέτησε και έκανε την παραγωγή της ταινίας η οποία ακολουθεί το «ταξίδι» της παγκόσμιας περιοδείας της από την έναρξη στη Στοκχόλμη της Σουηδίας, μέχρι το φινάλε στο Κάνσας Σίτι του Μιζούρι. Έκανε ντεμπούτο σε 2.539 αίθουσες στις ΗΠΑ και τον Καναδά, καθώς και σε 94 χώρες παγκοσμίως με 6,4 εκατομμύρια δολάρια σε 2.621 αίθουσες. «Το να βλέπουμε να έχει απήχηση στους θαυμαστές και στους κριτικούς κινηματογράφου σε ένα “αδιάφορο” Σαββατοκύριακο, αποτελεί απόδειξη του τεράστιου ταλέντου της, όχι μόνο ως ερμηνεύτρια, αλλά και ως παραγωγός και σκηνοθέτις», ανέφερε σε δήλωσή της η Ελίζαμπεθ Φρανκ, εκτελεστική αντιπρόεδρος των AMC Theatres. Το prequel «The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes» της Lionsgate έπεσε στη δεύτερη θέση με εισπράξεις $14,5 εκατ. και το «Godzilla Minus One» του Τακάσι Γιαμαζάκι στην τρίτη θέση με 11 εκατομμύρια δολάρια.

AMC Theatres Distribution’s release of Renaissance: A Film by Beyoncé debuted with $21.80M domestically this weekend (from 2,539 locations).

Daily Grosses

FRI – $11.620M

SAT – $6.025M

SUN – $4.157M#RenaissanceTheFilm #Beyonce #BoxOffice pic.twitter.com/K5ewzX9ikO

