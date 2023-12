Μίλαν: Κρατάνε με νύχια και δόντια τον Μάικ Μενιάν

Βασικός και αναντικατάστατος είναι στη Μίλαν ο τερματοφύλακας της, Μάικ Μενιάν, με τις εντυπωσιακές εμφανίσεις σε πρωτάθλημα Ιταλίας αλλά και σε Ευρώπη, να έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον κορυφαίων ευρωπαϊκών κλαμπ. Η Μίλαν ζητά για τον Μενιάν ένα ποσό κοντά στα 70.000.000 ευρώ για να παραμείνει, ενώ θυμίζουμε πως για την περίπτωσή του έβγαλε από τα ταμεία της το καλοκαίρι του 2021 περίπου 15.500.000 ευρώ για να τον κάνει δικό της από την Λιλ. Να σημειωθεί ότι, πως ο τερματοφύλακας της Μίλαν, προέρχεται από τις ακαδημίες της Παρί Σεν Ζερμέν, από τις οποίες και αποχώρησε αντί 1.000.000 ευρώ το καλοκαίρι του 2015 για λογαριασμό της Λιλ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του το FootMercato, Τσέλσι, Γιουνάιτεντ, Παρί αλλά και Μπάγερν Μονάχου έχουν στη λίστα τους τον 28χρονο γκολκίπερ των ροσονέρι και δεν αποκλείεται το προσεχές διάστημα να επισημοποιήσουν το ενδιαφέρον τους για τον ποδοσφαιριστή.

