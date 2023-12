Formula 1: Το πρόγραμμα και οι προορισμοί για το 2024

Για δεύτερη διαδοχική χρονιά η Formula 1 θα έχει έξι τριήμερα με αγώνες Sprint του χρόνου. Για πρώτη φορά θα διεξαχθούν το 2024 στην Κίνα και στο Μαϊάμι, και θα ακολουθήσουν τα GP της Αυστρίας, των ΗΠΑ (Τέξας), της Βραζιλίας και του Κατάρ. Αντίθετα με τη Σαγκάη, που γυρίζει στο πρόγραμμα μετά από 4 σεζόν απουσίας λόγω κορονοϊού και το Μαϊάμι, η Βραζιλία θα παραμείνει η μοναδική χώρα που διεξάγεται ανελλιπώς αγώνας Sprint από το 2021 που ξεκίνησε να εφαρμόζεται, πειραματικά, αυτή η ιδέα των μικρών αγώνων του Σαββάτου διάρκειας 100 χιλιομέτρων, δηλαδή του 1/3 ενός κανονικού GP. Η Κίνα και το Μαϊάμι πήραν τα Sprint που φέτος είχαν το Μπακού και το Σπά.

Η Αυστρία θα φιλοξενήσει αγώνα Sprint του χρόνου για τρίτη διαδοχική χρονιά, και το Όστιν και το Κατάρ για δεύτερη. Η επιλογή αυτών των σιρκουί έγινε βάσει του πλήθους των σημείων προσπέρασης που διαθέτουν, και των ευκαιριών που θα επιτρέψουν στους οδηγούς να μονομαχήσουν και να προσφέρουν επιπλέον θέαμα.

1) 19-21 Απριλίου – Κίνα (Σαγκάη)

2) 3-5 Μαΐου – ΗΠΑ (Μαϊάμι)

3) 28-30 Ιουνίου – Αυστρία (Σπίλμπεργκ)

4) 18-20 Οκτωβρίου – ΗΠΑ (Τέξας)

5) 1-3 Νοεμβρίου – Βραζιλία (Ιντερλάγκος)

6) 29 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου – Κατάρ (Λοσάιλ)

Introducing the 2024 #F1Sprint Calendar! 👊

Six venues will host F1 Sprint events during the 2024 FIA Formula 1 World Championship season.#F1 #Formula1 pic.twitter.com/Sv2GOjsWb6

— Formula 1 (@F1) December 5, 2023