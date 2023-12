Ποιους άντρες θεωρούν οι γυναίκες ελκυστικούς

Όπως φαίνεται η αραίωση των μαλλιών δεν προβληματίζει και τόσο τις γυναίκες όσον αφορά το άλλο φύλο. Απεναντίας, μάλιστα, φαίνεται να γοητεύονται από άντρες που έχουν λίγα μαλλιά (τη λεγόμενη φαλάκρα), τουλάχιστον όσον αφορά τις διασημότητες. Σύμφωνα με έρευνα του NHS, περίπου το 25% των αντρών ξεκινά να χάνει τα μαλλιά του από την ηλικία των 20-21, είτε λόγω γενετικής, είτε λόγω θεμάτων υγείας, στρες, λοιμώξεων, θεμάτων ανοσοποιητικού. Ευτυχώς, όμως, αυτό δεν επηρεάζει το 88% των γυναικών, οι οποίες σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα από το SEO Agency Reboot φαίνεται πως βρίσκουν γοητευτικούς τους άντρες χωρίς μαλλιά, ψηφίζοντας, μάλιστα, τους αγαπημένους τους διάσημους άντρες με την ανάλογη εμφάνιση, για το 2023.

Πρίγκιπας Γουίλιαμ

Ο Πρίγκιπας της Ουαλίας, ο οποίος σημείωσε ένα εντυπωσιακό σκορ 9,9/10, στέφθηκε ο πιο σέξι φαλακρός άνδρας του 2023 με 37.000 θαυμαστές (περίπου 9.500 περισσότερους από τον Vίn Diesel) σε όλο τον κόσμο να αναζητούν φωτογραφίες του «χωρίς πουκάμισο» ή «γυμνές». Και σαν να μην έφτανε αυτό, το λείο τριχωτό της κεφαλής του βαθμολογείται με 74% με βάση τον παράγοντα λάμψη, το πρόσωπό του με 72% και η φωνή του με 9,9 στα δέκα – μόλις δεύτερη μετά τον αναλυτή του NBA, Shaquille O’Neal, ο οποίος έχει την πιο σέξι φωνή μεταξύ των αναλυθέντων.

Vin Diesel

Παρά το γεγονός ότι διεκδίκησε τον τίτλο του πιο σέξι φαλακρού άνδρα το 2022, ο Vίn Diesel… εκθρονίστηκε το 2023, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση και τελική βαθμολογία 8,8/10. Ο ηθοποιός σημείωσε εξαιρετικά καλή βαθμολογία σε όλους τους παράγοντες, με το… κεφάλι του να παίρνει την πρώτη θέση στον παράγοντα λάμψη από όλες τις διασημότητες που συγκρίθηκαν στο πλαίσιο της μελέτης, με βαθμολογία 74%. Επιπλέον, η φωνή του βαθμολογήθηκε με 8,8 στα δέκα.

Jasοn Statham

O γοητευτικός Jason Statham κέρδισε συνολική βαθμολογία 8,5/10, αλλά και την κορυφή όσον αφορά τη συμμετρία του προσώπου του (79%). Ο βρετανός ηθοποιός μπορεί επίσης να υπερηφανεύεται για 26.000 αναζητήσεις παγκοσμίως στο διαδίκτυο «χωρίς μπλούζα» και «γυμνός», καθώς και για μια καλή βαθμολογία όσον αφορά το κεφάλι του, στο 73%.

Samuel L. Jacksοn

Αφού ανακηρύχθηκε ο «πιο σέξι άνδρας εν ζωή» από το περιοδικό Glamour Magazine στο τεύχος Νοεμβρίου 2023, είναι εύκολο να καταλάβει κανείς γιατί ο Samuel L. Jackson διεκδικεί μια θέση μέσα στην πρώτη πεντάδα και σε αυτή τη λίστα. Ο 74χρονος φαίνεται να γερνάει σαν καλό κρασί, έχοντας καθαρή αξία 250 εκατομμυρίων δολαρίων και σημειώνοντας βαθμολογία 73% στη συμμετρία του προσώπου του. Με βαθιά και γεμάτη αυτοπεποίθηση φωνή, ο Αμερικανός ηθοποιός σημειώνει βαθμολογία 7,4, κερδίζοντας συνολική βαθμολογία 7,3/10.

Jeff Bezos

Ο δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο βρίσκεται ψηλά στη λίστα. Με καθαρή αξία πάνω από 144 δισεκατομμύρια δολάρια, ο Jeff Bezοs μπορεί να προσθέσει το επιστημονικά σέξι στον κατάλογο των ελκυστικών χαρακτηριστικών του, συγκεντρώνοντας συνολικά 7,1/10 για το sexiness του. Φέτος, συγκεκριμένα, πάνω από 52.000 άνθρωποι σε όλο τον κόσμο αναζήτησαν γυμνές φωτογραφίες του δισεκατομμυριούχου, συγκεντρώνοντας το περισσότερο ενδιαφέρον για το γυμνό στήθος του από οποιαδήποτε άλλη διασημότητα στη λίστα.

Michael Jοrdan

Παίρνοντας 7/10 για τη συνολική γοητεία του, ο Αμερικανός επιχειρηματίας και πρώην μπασκετμπολίστας, Michael Jordan, κερδίζει μια θέση ως ο πέμπτος πιο σέξι φαλακρός άντρας του 2023. Με μία από τις υψηλότερες καθαρές αξίες στη λίστα, στα 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια, και με ύψος στα 2,5 μέτρα, δεν αποτελεί έκπληξη ότι ο MJ είναι,,, επιστημονικά σαγηνευτικός. Ο αστέρας του αθλητισμού έχει επίσης μία από τις πιο ελκυστικές φωνές στη λίστα, με σκορ 9,3 στα δέκα.

Dwayne Johnson

Ο πρώην επαγγελματίας παλαιστής, Dwayne “The Rock” Johnson έρχεται στην έβδομη θέση, με σκορ 68% όσον αφορά τη… λάμψη του κεφαλιού του. Η καθαρή του αξία είναι επίσης μία από τις υψηλότερες, καθώς ανέρχεται στο εκπληκτικό ποσό των 800 εκατομμυρίων δολαρίων. Πάνω από 47.000 άνθρωποι σε όλο τον κόσμο φέτος αναζήτησαν ημίγυμνες ή γυμνές φωτογραφίες του σταρ, συγκεντρώνοντας περισσότερο ενδιαφέρον για το μυώδες σώμα του από κάθε άλλη διασημότητα στη λίστα. Ο The Rock βαθμολογείται συνολικά με 6,9/10 για το πόσο sexy είναι.

Shemar Mοοre

Στην όγδοη θέση, ο Αμερικανός ηθοποιός έχει καθηλώσει τους θαυμαστές του, με το καταπληκτικό του χαμόγελο να θαμπώνουν το κοινό του Criminal Minds. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ο Shemar συγκέντρωσε ένα εντυπωσιακό 59% στην αναλογία του προσώπου του. Με συντελεστή λάμψης 69% και ύψος 1,80 μ., ο Shemar Moore βαθμολογείται συνολικά με 6,8/10.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Shemar Moore (@shemarfmoore)

Shaquille Ο’Neal

Ο πρώην παίκτης του NBA, Shaquille O’Neal, έχει αποδείξει τις θεαματικές μπασκετικές του ικανότητες, αλλά φαίνεται πως κερδίζει κι αλλού. Πέρα από την εμφάνιση, ο Shaq έχει την κορυφαία βαθμολογία όσον αφορά τη φωνή του, με σκορ 10/10. Διαθέτει επίσης καθαρή αξία 400 εκατομμυρίων δολαρίων και βαθμολογείται συνολικά με 6,5/10 ως ένας από τους πιο σέξι άντρες.

Τerry Crews

Last but not least σε αυτή την ελίτ των σέξι φαλακρών ανδρών είναι ο πρώην παίκτης του ποδοσφαίρου, ηθοποιός και παρουσιαστής της τηλεόρασης, Terry Crews. Η επιτυχία του Terry σε πολλούς τομείς σίγουρα εντυπωσιάζει τους fans του, με καθαρή αξία 25 εκατομμύρια δολάρια. H συνολική του σέξι βαθμολογία φτάνει το 6,3/10.