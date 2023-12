Παρίσι επίθεση: Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι δύο τραυματίστηκαν

Ένοπλη επίθεση έλαβε χώρα το βράδυ του Σαββάτου σε περαστικούς στο κέντρο του Παρισιού. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι δύο τραυματίστηκαν από την επίθεση του κοντά στον Πύργο του Άιφελ. Δράστης είναι ένας 26χρονος Γάλλος, εξτρεμιστής μουσουλμάνος ο οποίος αντιμετώπιζε ψυχιατρικές διαταραχές. Σκότωσε με μαχαίρι έναν Γερμανό τουρίστα και τραυμάτισε με σφυρί δύο περαστικούς- έναν Γάλλο περίπου 60 ετών και έναν τουρίστα, του οποίου η υπηκοότητα δεν διευκρινίστηκε- προτού ακινητοποιηθεί και συλληφθεί από αστυνομικούς.

Κατά την επίθεση, φώναξε «ο Αλλάχ είναι μεγάλος», όπως έγινε γνωστό από αστυνομική πηγή και επιβεβαίωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας. Ο Ζεράλντ Νταρμανέν ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου πως ο συλληφθείς είπε στους αστυνομικούς πως ήταν οργισμένος επειδή «τόσοι πολλοί μουσουλμάνοι πεθαίνουν στο Αφγανιστάν και στην Παλαιστίνη» Θεωρούσε ότι η Γαλλία ήταν «συνένοχη» στις ενέργειες του Ισραήλ και ήθελε να πεθάνει με μαρτυρικό θάνατο.

Les policiers viennent d’avoir courageusement interpellé un assaillant s’en prenant à des passants à Paris, autour du quai de Grenelle. Une personne décédée et un blessé pris en charge par les Pompiers de Paris. Merci d’éviter le secteur.

Ο Ζοζέφ Σ., διευθυντής σούπερ μάρκετ, βρισκόταν σε μπαρ και ήταν αυτόπτης μάρτυρας της επίθεσης. Άκουσε κραυγές και περαστικούς να καλούν απεγνωσμένα σε βοήθεια καθώς έτρεχαν να σωθούν. Περιέγραψε έναν άνδρα «με ένα σφυρί στο χέρι» που επιτέθηκε σε κάποιον που είχε σωριαστεί στο έδαφος. Μέσα σε «5-10 λεπτά» έφθασε η αστυνομία, αφηγήθηκε.

Ο δράστης της επίθεσης ήταν γνωστός στις αρχές, αφού είχε καταδικαστεί το 2016 σε τετραετή φυλάκιση επειδή σχεδίαζε να εξαπολύσει επίθεση, αποκάλυψε ο γάλλος υπουργός Εσωτερικών. «Δεν θα υποκύψουμε στην τρομοκρατία», διεμήνυσε η πρωθυπουργός της Γαλλίας Ελιζαμπέτ Μπορν. «Χαιρετίζω το θάρρος και τον επαγγελματισμό των αρχών επιβολής του νόμου και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης που κινητοποιήθηκαν», έγραψε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

«Το Παρίσι θρηνεί έπειτα από αυτήν την αποτρόπαιη επίθεση», υπογράμμισε ο υπουργός Μεταφορών της Γαλλίας Κλεμάν Μπον, ο οποίος εξέφρασε την συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων.

Ο Εμανουέλ Μακρόν έστειλε τα «συλλυπητήριά του στην οικογένεια και τους φίλους του Γερμανού υπηκόου που έχασε τη ζωή του απόψε».

Σε ανάρτησή του στο X, ανέφερε ότι «οι σκέψεις» του «είναι με τους ανθρώπους που είναι σήμερα τραυματισμένοι και τους περιθάλπουν» και ευχαρίστησε τις «υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που επέτρεψαν την ταχεία σύλληψη ενός υπόπτου»

J’adresse toutes mes condoléances à la famille et aux proches du ressortissant allemand décédé ce soir lors de l’attaque terroriste survenue à Paris et pense avec émotion aux personnes actuellement blessées et prises en charge.

