Επίσκεψη Ερντογάν Αθήνα: Ελπίζω να ξεκινήσει μια νέα εποχή μεταξύ των δύο χωρών

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε σήμερα στην επικείμενη επίσκεψή του στην Αθήνα στις 7 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο του ελληνοτουρκικού Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας και σχολίασε πως ελπίζει να ξεκινήσει μία νέα εποχή μεταξύ των δύο χωρών. Όπως αναφέρει το Anadolu o κ. Ερντογάν μιλώντας σε δημοσιογράφους τόνισε πως η Τουρκία «προσπαθεί να κάνει περισσότερους φίλους και λιγότερους εχθρούς».

Σημειώνεται πως την περασμένη Τετάρτη σε εκτενή του ομιλία ο Τούρκος πρόεδρος περιέγραψε πιο αναλυτικά τις διπλωματικές ενέργειες της Άγκυρας, αναφερόμενος ξεχωριστά στην επικείμενη επίσκεψη στην Αθήνα, στις 7 Δεκεμβρίου. «Ελπίζουμε ότι θα ξεκινήσει μια νέα εποχή. Γιατί πάντα λέω: “Προσπαθούμε να αυξήσουμε τους φίλους και να μειώσουμε τους εχθρούς”. Πιστεύω ότι είναι χρήσιμο να του τα πούμε (σ.σ. του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκο Μητσοτάκη) αυτά πολύ καθαρά στη διμερή μας συνάντηση, όπως έχω πει και στο παρελθόν. Γιατί όταν φωνάξετε από την Τουρκία, αυτός ο ήχος ακούγεται από το νησί της Κω. Δεν είναι σωστό δύο χώρες, οι οποίες είναι τόσο κοντά σε απόσταση, τόσο συνυφασμένες όσον αφορά την ιστορία τους, να εξακολουθούν να πορεύονται με φωνές που τροφοδοτούν την εχθρότητα»

#BREAKING Turkish President Erdogan on his upcoming visit to Greece: ‘I hope a new era begins (between 2 countries). We are trying to make more friends and less enemies’ pic.twitter.com/aZYDoCR3rD

— Anadolu English (@anadoluagency) December 2, 2023