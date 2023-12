O πιο θλιμμένος» ελέφαντας: Πέθανε η Μάλι, «ατραξιόν» του ζωολογικού κήπου της Μανίλα

Μετά από δεκαετίες στην απομόνωση στον ζωολογικό κήπο της Μανίλα η Μάλι, ο μοναδικός ελέφαντας εν αιχμαλωσία στις Φιλιππίνες και ο «πιο θλιμμένος του κόσμου», σύμφωνα με ακτιβιστές, πέθανε από επιπλοκές υγείας. Τη θλιβερή είδηση ανακοίνωσε η δήμαρχος της πρωτεύουσας των Φιλιππίνων, Χάνι Λακούνα σε συνέντευξη Τύπου. Την περασμένη Τρίτη, η Μάλι, εθεάθη να κείτεται ξαπλωμένη στο πλάι και να αναπνέει βαριά. Έτριβε επίσης την προβοσκίδα σε έναν τοίχο, δείχνοντας ότι πονούσε. Οι κτηνίατροι της χορήγησαν αντιισταμινικά και βιταμίνες, αλλά ο ελέφαντας πέθανε την ίδια μέρα, όπως είπε ο δρ Χάινριχ Πάτρικ Πένια-Ντομίνγκο, επικεφαλής κτηνίατρος στο ζωολογικό κήπο της Μανίλα. Μετά το θάνατό της Μάλι επιβεβαιώθηκε ότι είχε καρκίνο και απόφραξη της αορτής.

Rest in Paradise Mali 😢🐘

Mali, the elephant in Manila Zoo passed away at 3:45 pm on Tuesday, November 28, 2023.

Believed to be almost 50 years old, Mali was first brought to the Manila Zoo in 1977 when she was just 3 years old and was a gift by Sri Lanka to the Philippines. pic.twitter.com/rVtwufxrle

