Αεροπλανοφόρο Ford Σούδα: Στα Χανιά το μεγαλύτερο πυρηνοκίνητο των ΗΠΑ

Έδεσε το πρωί του Σαββάτου στον προβλήτα Κ-14 στη βάση της Σούδας το νεότερο και μεγαλύτερο πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ «USS Gerald Ford». Το γιγαντιαίο πλοίο, μήκους 337 μέτρων και εκτοπίσματος περίπου 100.000 τόνων έχει πλήρωμα 6.000 ατόμων και αναμένεται να παραμείνει στη Σούδα έως τις 6 Δεκεμβρίου. Το πλήρωμα θα έχει τη δυνατότητα να επισκεφθεί τα Χανιά.

Όπως αναφέρει το zarpanews το αεροπλανοφόρο είναι το πρώτο της κλάσης του, φέρει δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες, ηλεκτρομαγνητικό σύστημα εκτόξευσης αεροσκαφών και μια σειρά άλλων καινοτομιών. Κόστισε 13 δισεκατομμύρια δολάρια και μπορεί να μεταφέρει πάνω από 75 αεροσκάφη διάφορων τύπων. Το καλοκαίρι το USS Gerald Ford είχε βρεθεί στον Πειραιά, αποτελώντας τότε πόλο έλξης για όσους ενδιαφέρονται για το πολεμικό ναυτικό.

