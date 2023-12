Νιουκάστλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Θα περάσει στη βαθμολογία η γηπεδούχος;

Απόψε (2/12, 22:00 Nova Sports) η Νιουκάστλ υποδέχεται την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Σεντ Τζέιμς Παρκ της Νιουκάστλ, για την 14η αγωνιστική της Premier League. Στα δύο τελευταία παιχνίδια που έχουν παίξει οι δύο ομάδες, η Νιουκάστλ έχει κερδίσει, στο κύπελλο στις 1/11/2023 με σκορ 0-3 αλλά και στο πρωτάθλημα 2/4/2023 με σκορ 2-0. Επίσης, από το 2008 έως τώρα, έχουν αντιμετωπιστεί 30 φορές με τις περισσότερες νίκες να τις έχει η Μάντσεστερ με 17, η Νιουκάστλ με 6 και οι άλλες 7 ισοπαλίες.

Η βαθμολογία για τις δύο ομάδες παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, διότι οι δύο ομάδες βρίσκονται πολύ κοντά. Αναλυτικά, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι στην 6η θέση με 24 βαθμούς, ενώ οι Νιουκάστλ στην 7η θέση με 23 βαθμούς.

Οι γηπεδούχοι προέρχονται από ένα δύσκολο αλλά πετυχημένο παιχνίδι των ομίλων του Champions League, έπαιξε με την Παρί Σεν Ζερμέν εκτός έδρας και έφερε την ισοπαλία με σκορ 1-1. Η αγγλική ομάδα προηγήθηκε και το κράτησε μέχρι το τέλος όμως στο 90+8 με τον Εμπαπέ να σκοράρει από την άσπρη βούλα με αποτέλεσμα να κάνει το 1-1. Επίσης, έχει μια νίκη από την Τσέλσι με σκορ 4-1 εντός έδρας. Σήμερα, θα έχει αρκετές και σημαντικές απουσίες, όμως ο προπονητής Έντι Χόου έχει αποδείξει ότι η ομάδα παίζει καλά έστω και με απουσίες.

Οι φιλοξενούμενοι με την σειρά τους, προέρχονται από την ισοπαλία στους ομίλους του Champions League με σκορ 3-3 εκτός έδρας με την Γαλατασαράι. Η ομάδα του Τεν Χαχ είχε προηγηθεί και με σκορ 3-1 όμως η τούρκικη ομάδα κατάφερε να την ισοφαρίσει. Όπως η Νιουκάστλ, έτσι και οι κόκκινοι διάβολοι έχουν απουσίες κυρίως σε άμυνα με τους Μαλάσια, Μαρτίνεζ και Έβανς και στο κέντρο με τους Καζεμίρο, Έρικσεν και Μάουντ .

