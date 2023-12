Κριστιάνο Ρονάλντο: Ο έντονος διάλογος του με τον πρόεδρο της Αλ Χιλάλ

Χθες (1/12) στην αναμέτρηση της Αλ Χιλάλ κόντρα στην Αλ Νασρ, του Κριστιάνο Ρονάλντο, για την 15η αγωνιστική της Σάουντι Προφέσιοναλ Λιγκ, το ντέρμπι βρήκε νικήτρια ομάδα την Αλ Χιλάλ εντός έδρας στο Κινγκ Φαντ με σκορ 3-0. Να σημειωθεί ότι, η ομάδα της Αλ Νασρ σκόραρε στο 74ο λεπτό, όμως το γκολ ακυρώθηκε λόγω οφσάιντ που τελικά δεν ήταν.

Η ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο διαρματηρώντουσαν για τη διαιτησία, διότι υπήρχαν αρκετά λάθη από τους διαιτητές. Στο ημίχρονο κι ενώ το σκορ ήταν 0-0, οι οπαδοί της Αλ Χιλάλ για να πικάρουν τον Πορτογάλο σταρ φώναζαν το όνομα του Μέσι λέγοντας “Μέσι, Μέσι”, καθώς εκείνος κατευθυνόταν στη φυσούνα, τότε ο Ρονάλντο χαμογελαστός τούς έστειλε φιλάκια.

Ronaldo blew kisses at the Al-Hilal fans as they chanted Messi’s name 😅

Και στο τέλος δεν έφτανε μόνο αυτό με τους οπαδούς, αλλά είχε και έναν έντονο διάλογο με τον πρόεδρο της Αλ Χιλάλ, για την διαιτησία αλλά και για την συμπεριφορά των οπαδών στις κερκίδες.

AL Hilal President probably regrets it every day that he missed out on the opportunity to sign Cristano Ronaldo.

Never misses an opportunity to talk to him

pic.twitter.com/PAI9P2V82x

— Preeti (@MadridPreeti) December 2, 2023