Σύνοδος COP28 – Κάρολος: Με την ελληνική γραβάτα ο βασιλιάς της Βρετανίας

Λίγα 24ωρα και μετά τον σάλο που προκλήθηκε σε Μεγάλη Βρετανία και Ελλάδα από το unfair του Ρίσι Σούνακ στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ φάνηκε να παίρνει θέση επιλέγοντας ένα εξωλεκτικό μήνυμα. Συγκεκριμένα, ο Κάρολος ο οποίος βρίσκεται στο Ντουμπάι για την Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για το Κλίμα κατά τη διάρκεια της COP28, είχε ένα σύντομο τετ α τετ με τον Ρίσι Σούνακ. Τίποτα το αξιοπερίεργο θα έλεγε κανείς αφού στην εν λόγω συνάντηση βρίσκονται δεκάδες ηγέτες από όλο τον κόσμο.

Η ενδυματολογική επιλογή, ωστόσο, του βασιλιά της Μεγάλης Βρετανίας, να φορέσει γραβάτα με την ελληνική σημαία, κάτι που έχει ξανακάνει άλλωστε, (και ποσέ στα γαλανόλευκα) θα μπορούσε να ερμηνευτεί κάλλιστα και ως κίνηση στήριξης προς την χώρα μας με φόντο τόσο τη διαμάχη για τα Γλυπτά του Παρθενώνα όσο και μετά την απρεπή κίνηση του Βρετανού πρωθυπουργού να ακυρώσει την προγραμματισμένη συνάντηση που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού στο Λονδίνο.

For more than 60 years, His Majesty has been at the forefront of the fight to protect our planet.

Today at #COP28 we’re committed to safeguarding the environment for generations to come. pic.twitter.com/U7rsoc0CrW

— Rishi Sunak (@RishiSunak) December 1, 2023