Εκεχειρία Ισραήλ τώρα: Τέλος η κατάπαυση του πυρός

Τέλος η εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας η οποία τέθηκε σε ισχύ την 24η Νοεμβρίου ανάμεσα στον στρατό του Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, καθώς οι μάχες ξανάρχισαν. Σημειώνεται πως η ισχύς της συμφωνίας των δυο πλευρών εξέπνευσε στις 07:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας). Ήδη περίπου μια ώρα προτού τερματιστεί η κατάπαυση του πυρός ακούστηκαν σειρήνες της αεράμυνας σε ισραηλινές κοινότητες γύρω από την μικρή παραθαλάσσια παλαιστινιακή περιοχή και κατόπιν ο Τσαχάλ έκανε γνωστό πως το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Σιδηρούν Θόλος αναχαίτισε ρουκέτα. Δεν υπήρξε ανάληψη ευθύνης για την εκτόξευση αυτή.

Εκεχειρία τέλος λέει το Ισραήλ με το IDF να δηλώνει ότι η Χαμάς παραβίασε τους όρους της εκεχειρίας. Σε ανάρτησή τους στο Χ, οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας ανέφεραν ότι η Χαμάς άνοιξε πυρ εναντίον του Ισραήλ, παραβιάζοντας έτσι τους όρους της συμφωνίας εκεχειρίας και ότι το IDF ξεκινά ξανά τη μάχη κατά της Χαμάς στη Γάζα.

Gaza now. Ceasefire is over. pic.twitter.com/GqrUaljJ6Z

«Η Χαμάς παραβίασε την επιχειρησιακή παύση και επιπλέον έβαλλε προς το ισραηλινό έδαφος. Ο Ισραηλινός Στρατός ξανάρχισε τη μάχη κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας». Νωρίτερα σήμερα το πρωί και λίγο πριν λήξει η επταήμερη εκεχειρία, το Ισραήλ δήλωσε ότι κατέρριψε μια ρουκέτα που εκτοξεύθηκε από τη Γάζα, ενώ μέσα ενημέρωσης που συνδέονται με την ομάδα της Χαμάς ανέφεραν εκρήξεις και πυροβολισμούς στη βόρεια Γάζα.

Σύμφωνα με το ισραηλινό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Καν, είναι η πρώτη φορά που ενεργοποιήθηκαν σειρήνες της αεράμυνας αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η ανακωχή. Ο Τσαχάλ, ο ισραηλινός στρατός, ανέφερε από την πλευρά του πως ήταν η δεύτερη — υπενθυμίζοντας πως άλλη μια ρουκέτα είχε εκτοξευθεί λίγη ώρα αφού άρχισε η παύση των εχθροπραξιών. Η εκεχειρία είχε αρχικά οριστεί να διαρκέσει τέσσερις ημέρες και παρατάθηκε δύο φορές. Μολονότι η WSJ ανέφερε σε δημοσίευμά της πως η εκεχειρία πήρε για μία ακόμη μέρα παράταση, ούτε τα εμπλεκόμενα μέρη αλλά ούτε και το Κατάρ, που μεσολαβεί ανάμεσά τους, ανακοίνωσαν παράταση της συμφωνίας. Μέχρι χθες, 110 όμηροι που κρατούνταν στη Γάζα είχαν απελευθερωθεί από την έναρξη της εκεχειρίας στις 24 Νοεμβρίου, ενώ το Ισραήλ έχει απελευθερώσει 240 Παλαιστίνιους κρατούμενους.

Hamas violated the operational pause, and in addition, fired toward Israeli territory.

The IDF has resumed combat against the Hamas terrorist organization in Gaza. pic.twitter.com/gVRpctD79R

— Israel Defense Forces (@IDF) December 1, 2023