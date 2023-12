Φιλίπε Λούις: Κρεμάει τα παπούτσια του σε ηλικία 38 ετών

Τέλος στην πλούσια καριέρα του έχει αποφασίσει να βάλει ο γνωστός Φιλίπε Λουίς, σύμφωνα με όσα αναφέρει σε ανάρτησή του ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο. Συγκεκριμένα, το ολοκληρωμένο όνομα του είναι Φιλίπε Λουίς Κασμίρσκι, όπου πλέον ο Βραζιλιάνος αριστερός μπακ έχει πάρει την απόφαση να κρεμάσει τα παπούτσια του σε ηλικία 38 χρονών μετά από το 2019 έως τώρα που παίζει στην Φλαμένγκο, κάτι που θα κάνει και επίσημο μετά και την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. Θυμίζουμε πως ο Φιλίπε Λουίς στο παρελθόν έχει περάσει με μεγάλη επιτυχία από τις Ατλέτικο Μαδρίτης και Τσέλσι ενώ υπήρξε και μέλος της δεύτερης ομάδας της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η θέση που έγινε γνωστός μπορεί να είναι αυτή του αριστερού μπακ αλλά έχει καταγράψει αρκετές συμμετοχές και ως στόπερ αλλά και ως αριστερός μέσος. Μάλιστα, ο Φιλίπε Λουίς αποχωρεί από τα γήπεδα με μία, αν μη τι άλλο, πλούσια τροπαιοθήκη, η οποία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει δύο Europa League με την Ατλέτικο Μαδρίτης αλλά και μία Premier League με την ομάδα της Τσέλσι.

O maior lateral-esquerdo da história do Atlético de Madrid. Um dos tenores do Flamengo de 2019, equipe das mais lindas que a América do Sul pôde produzir. Equilibrado, consciente, acima da média. Sinônimo de classe. Nós vimos jogar Filipe Luís Kasmirski. pic.twitter.com/tJrVpRqkPL

— Caio Alves (@CaioAlves) November 30, 2023