Startupper Awards 2023: Αυτές είναι οι 21 νεοφυείς επιχειρήσεις που διακρίθηκαν

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στον χώρο του Ελληνικού Κόσμου, για την απονομή των βραβείων Startupper Awards 2023, τα βραβεία-θεσμός για το εγχώριο οικοσύστημα καινοτομίας και τεχνολογίας. Όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, σε σχετική ανακοίνωση, στη διάρκεια της εκδήλωσης στην οποία έδωσαν το «παρών» προσωπικότητες από τον πολιτικό και επιχειρηματικό κόσμο της χώρας, αναδείχθηκαν οι κορυφαίες Startups της χρονιάς σε συνολικά 21 κατηγορίες. Τα βραβεία διοργανώθηκαν από την οικογένεια του Startupper (Startupper.gr, STARTUPPER MAG και τον τηλεοπτικό ΜΟΝΟΚΕΡΟ) και όλα τα Μέσα της EMEA.MEDIA .Η διοργάνωση ξεκίνησε το 2016, με την εξαίρεση των χρόνων της πανδημίας και από τότε, έχει βραβεύσει τις σημαντικότερες Startups οι οποίες έχουν σηκώσει ψηλά τη σημαία της ελληνικής επιχειρηματικότητας στον τομέα της τεχνολογίας και της καινοτομίας.

Οι 21 νικητές των Startupper Awards 2023

STARTUP OF THE YEAR : Νικήτρια εταιρεία : SafeSize

TOP DEAL : Νικήτρια εταιρεία : FlexCar

RISING STARTUP : Νικήτρια εταιρεία : My Roomie

AD/MARKETING TECH : Νικήτρια εταιρεία : E-Satisfaction

AGRITECH : Νικήτρια εταιρεία : Centaur Analytics

ARTIFICIAL INTELLIGENCE : Νικήτρια εταιρεία : Môveo AI

BIG DATA : Νικήτρια εταιρεία : [i2.d] technologies

ENTERTAINMENT : Νικήτρια εταιρεία : Vimodji

ENVIRONMENT : Νικήτρια εταιρεία : Pandas

FINTECH : Νικήτρια εταιρεία : Excelon

HEALTH / BIOTECH : Νικήτρια εταιρεία : BIOEMTECH

INSURTECH : Νικήτρια εταιρεία : Covariance

KIDS FRIENDLY Νικήτρια εταιρεία : Woli

LEASING : Νικήτρια εταιρεία : Instacar

LOGISTICS : Νικήτρια εταιρεία : BOX NOW

MARITIME : Νικήτρια εταιρεία : Deep Sea Technologies

PET FRIENDLY : Νικήτρια εταιρεία : Hoolie Pet

PROPTECH : Νικήτρια εταιρεία : Prosperty

RETAILTECH : Νικήτρια εταιρεία : Keyvoto

SMART CITIES : Νικήτρια εταιρεία : Fuelics

TRAVEL/CULTURAL : Νικήτρια εταιρεία : Ferryhopper

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο υπουργός Υποδομών & Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, , η ειδική γραμματέας ΕΣΠΑ, Νίκη Δανδόλου, ο βουλευτής Β’ Πειραιά, Γιώργος Βρεττάκος, ο επικεφαλής του ΕΚΟΜΕ, Λεωνίδας Χριστόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων, Χάρης Λαμπρόπουλος, ο CEO της Aldemar Resorts, Αλέξανδρος Αγγελόπουλος και η Senior Advisor του ΣΕΒ, Αμαλία Γκουνέλα. Την εκδήλωση συντόνισε ο εκδότης του STARTUPPER MAG και παρουσιαστής της τηλεοπτικής εκπομπής «ΜΟΝΟΚΕΡΟΣ», Γιάννης Διονάτος, μαζί με τον Γιάννη Μάρκουλα, Αρχισυντάκτη Περιεχομένου στην EMEA.MEDIA.