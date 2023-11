Τζέιν Φόντα: Αν βγω ποτέ ξανά ραντεβού, θα είναι μόνο με κάποιον 20χρονο

Η Τζέιν Φόντα σε περίπτωση που θα έβγαινε ραντεβού με κάποιον αυτό το διάστημα, θα έπρεπε να είναι 20 ετών. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός μίλησε στο podcast «Absolytely Not» και μίλησε για το ιδανικό ραντεβού, που θα έβγαινε στα 85 της. «Ντρέπομαι που το λέω αυτό, αλλά αν ήθελα να έχω εραστή τώρα, θα έπρεπε να είναι 20 ετών», είπε.

Όταν ο παρουσιαστής τη ρώτησε τους λόγους πίσω από την «προτίμησή» της, η ίδια εξήγησε πως «δεν της αρέσει το γερασμένο δέρμα».«Σε αυτό είμαι μαζί σου. Κάνω ό,τι μπορώ για να διατηρήσω το δικό μου φρέσκο», της απάντησε τότε, ο παρουσιαστής.

Σε δηλώσεις που είχε κάνει στο Move Studio της H&M Williamsburg στη Νέα Υόρκη, η ηθοποιός είχε πει πως «ευχαριστεί κάθε βράδυ τον Θεό» που συνέχισε να γυμνάζεται όλα αυτά τα χρόνια, καθώς παρά τα 85 της χρόνια, παραμένει σε φόρμα και μπορεί να κάνει σεξ με ευκολία.

«Ξέρεις, πρέπει να μπορείς να κάνεις έρωτα. Η γυμναστική βοηθάει. Μπορεί να μη θυμάμαι πολλά για το σεξ, αλλά θυμάμαι πως σίγουρα χρειάζεσαι ευελιξία», είπε με δόση χιούμορ η Τζέιν Φόντα.

