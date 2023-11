Emoji σπασίκλα – 10χρονος: Το αίτημα του πιτσιρικά στην Apple

Το όνομά του είναι Τέντι, είναι δέκα ετών, προέρχεται από το Όξφορντσαϊντ και στόχος του είναι να αλλάξει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα emojis της Apple. Ο πιτσιρικάς από την Αγγλία ξεκίνησε εκστρατεία με την οποία ζητάει να γίνουν αλλαγές, βρίσκοντας το υπάρχον με τα δύο μπροστινά δόντια που εξέχουν πολύ προσβλητικό και υποτιμητικό απέναντι σε όσους φοράνε γυαλιά. «Με κάνει να αισθάνομαι άσχημα, με αναστατώνει. Το βρίσκω πολύ προσβλητικό και είμαι σίγουρος πως το ίδιο ισχύει και για πολύ κόσμο ανά τον πλανήτη», δήλωσε ο μικρός.

«Θέλουμε να το αλλάξουμε αυτό. Η Apple κάνει άσχημη τη ζωή όσων φοράνε γυαλιά. Κάνει τον κόσμο να νομίζει ότι είμαστε σπασίκλες. Είναι απαίσιο», σχολίασε ο 10χρονος Τέντι, ο οποίος μάλιστα έχει και συγκεκριμένη πρόταση για την αντικατάσταση του emoji. «Το emoji με τη διάνοια φοράει λεπτά γυαλιά με λεπτό σκελετό και έχει ένα χαμόγελο αντί για αυτά τα απαίσια δόντια λαγού. Εμένα μου αρέσει να φοράω γυαλιά γιατί με βοηθούν να βλέπω πολύ καλύτερα, αλλά και να φαίνομαι στυλάτος κι ωραίος», προσέθεσε.

A 10-year-old boy in the UK has petitioned Apple to change its nerd emoji as it’s ‘offensive and insulting’ to those who wear glasses. pic.twitter.com/JJ2sGUgQHe

— The Project (@theprojecttv) November 30, 2023