Πιρς Μόργκαν – Γλυπτά Παρθενώνα: Ακόμη και εγώ άλλαξα γνώμη, μετά το επιχείρημα Μητσοτάκη

Τα επιχειρήματα του Κυριάκου Μητσοτάκη έπεισαν ακόμα και τον δημοφιλή παρουσιαστή Πιρς Μόργκαν, υπερασπιστή της παραμονής των Γλυπτών του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο, να υιοθετήσει την ελληνική θέση. Ο Βρετανός δημοσιογράφος, ο οποίος έχει γνωρίσει αρκετή δημοσιότητα στο διαδίκτυο το τελευταίο διάστημα, οργανώνοντας ντιμπέιτ για τη σύγκρουση Ισραήλ-Χαμάς, παραδέχθηκε σήμερα ότι τα επιχειρήματα του Έλληνα πρωθυπουργού στη συνέντευξή του στο BBC τον οδήγησαν να αναθεωρήσει τη θέση του για παραμονή των Γλυπτών του Παρθενώνα στο Λονδίνο.

Η απόφαση του Βρετανού πρωθυπουργού, Ρίσι Σούνακ, να ακυρώσει τη συνάντηση με τον Έλληνα ομόλογό του, μετά τις δημόσιες τοποθετήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα, προκάλεσε πολιτική θύελλα στη Βρετανία και εξέθεσε τον Σούνακ στη διεθνή πολιτική σκηνή, με την «παιδιάστικη» συμπεριφορά του, όπως τη χαρακτήρισαν πολλοί. Ο Πιρς Μόργκαν πήρε θέση σχετικά με το συμβάν, επικροτώντας τα επιχειρήματα του Κυριάκου Μητσοτάκη για επιστροφή των Γλυπτών στον φυσικό τους χώρο. Ο Βρετανός δημοσιογράφος παραδέχθηκε ότι η παρομοίωση του αποχωρισμού των Γλυπτών από τον Παρθενώνα με τον πίνακα της Μόνα Λίζα κομμένο στη μέση είναι ένα επιχείρημα τόσο πειστικό που δύσκολα χωράει αντίλογο. «Κάνει μια πειστική υπόθεση» είπε ο Πιρς Μόργκαν, αναφερόμενος στο παράδειγμα της Μόνα Λίζα, «εξηγώντας ότι κάποιες φορές κάποιος διατυπώνει μια άποψη τόσο πειστική που κάνει ακόμη και ανθρώπους σαν εμένα να αλλάξουν γνώμη. Αυτό έγινε με το επιχείρημα του Έλληνα πρωθυπουργού».

Η Πιρς Μόργκαν στην εκτενή αναφορά του στο θέμα των Γλυπτών του Παρθενώνα, το οποίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέφερε κατά την επίσκεψή του στη Βρετανία, μέσω της συνέντευξής του στο BBC, είπε μεταξύ άλλων: «Η Ελλάδα έχτισε ένα θεαματικό μουσείο για να επιδείξει τα Μάρμαρα του Παρθενώνα, όπως τα αποκαλεί, αλλά υπάρχει ένα κραυγαλέο κενό εκεί όπου θα έπρεπε να βρίσκονται τα Γλυπτά που εκτίθενται στο Λονδίνο. Τα έφερε στη Βρετανία ο λόρδος Έλγιν, ο οποίος πλήρωσε μια περιουσία για να τα βγάλει από την Ελλάδα και αργότερα τα πούλησε ακριβά στην κυβέρνηση».

«Ισχυριζόταν πάντα ότι είχε την άδεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η οποία ήλεγχε την Αθήνα εκείνη την εποχή. Αλλά, όπως λέει ο Έλληνας πρωθυπουργός, αυτό δεν είναι πραγματικά ένα επιχείρημα σχετικά με το αν ένας Βρετανός αριστοκράτης συμπλήρωσε τα σωστά έγγραφα». «Το Βρετανικό Μουσείο μπορεί να κατέχει τα Μάρμαρα και να τα δανείζει στην Ελλάδα, όπως κάνει με πολλές χιλιάδες άλλα αντικείμενα κάθε χρόνο», είπε ο Πιρς Μόργκαν.

I found this a persuasive argument. Prime Minister @RishiSunak should reverse his churlish refusal to see his Greek counterpart, and tell him we’ll lend the Parthenon Marbles to the Acropolis Museum so this great art can be properly reunited in its natural habitat. https://t.co/wjzZvzpow5

— Piers Morgan (@piersmorgan) November 28, 2023