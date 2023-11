Λευκός Οίκος χριστουγεννιάτικο δέντρο: Κατέρρευσε λόγω των ισχυρών ανέμων

Θύμα των ισχυρών ανέμων που επικρατούσαν στην Ουάσινγκτον την Τρίτη έπεσε το ύψους 12 μέτρων χριστουγεννιάτικο δέντρο στο πάρκο μπροστά από τον Λευκό Οίκο. Το χριστουγεννιάτικο δέντρο το οποίο επίσημα πρόκειται να ανάψει την Πέμπτη, βρέθηκε στο έδαφος λόγω των ανέμων με τους υπευθύνους του πάρκου, ωστόσο, να δηλώνουν αισιόδοξοι ότι η αυριανή τελετή θα πραγματοποιηθεί χωρίς προβλήματα. «Όπως λέει και η φράση “the show must go on” και εξετάζουμε όλες τις δυνατότητες προκειμένου να έχουμε μια επιτυχημένη εκδήλωση και φέτος» δήλωσε εκπρόσωπός του πάρκου.

Σύμφωνα με το ABC οι άνεμοι στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ έφτασαν και τα 65 χλμ./ώρα. Η πτώση του δέντρου σημειώθηκε περίπου στη 1 μετά το μεσημέρι και χρειάστηκαν πέντε ώρες και μια ειδική επιχείρηση για την ανόρθωσή του εκ νέου. Για το συγκεκριμένο πάρκο είναι η δεύτερη κακοτυχία με το γνωστό και ως National Christmas Tree καθώς το πρώτο δέντρο που τοποθετήθηκε χρειάστηκε να απομακρυνθεί καθώς μολύνθηκε με την ασθένεια των φυτών «needle cast» που κάνει καφέ τα φύλλα και τις βελόνες.

The 40-foot-tall National Christmas Tree was toppled near the White House by a strong gust of wind, but National Park Service officials say they’re hopeful they will be able to hold the annual tree lighting ceremony on Thursday. https://t.co/cByMitoYcc pic.twitter.com/GXVcbMI08w

— ABC News (@ABC) November 28, 2023