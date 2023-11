Αυστραλία: Ηρωίδα μαθήτρια έσωσε 20 παιδιά

Την τελευταία στιγμή κατάφερε να σώσει μια κοπέλα άλλα 20 παιδιά που ήταν μέσα σε σχολικό λεωφορείο που θα έπεφτε σε βενζινάδικο. Την αγωνιώδη -όσο και ηρωική- προσπάθεια της 14χρονης Ιζαμπέλ Μίλερ κατέγραψε κάμερα κλειστού κυκλώματος, σε πόλη της Νέας Νότιας Ουαλίας, στην Αυστραλία. Στο βίντεο φαίνεται το λεωφορείο να κυλά στον δρόμο και να έχει κατεύθυνση αντλίες καυσίμων.

Meet the teenager who stopped a runaway school bus! 🚌💥”I looked over to talk to my friend, turned back over for like two seconds, and the bus started moving, and there was no one at the steering wheel.” (I was cammo today for Emma Hannigan’s 7pm story)https://t.co/ZAyVEZ0xq9

— Kim Honan (@kimhonan) November 28, 2023