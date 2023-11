Τζίτζι Χαντίντ Ισραήλ: Νέες αντιδράσεις για ποστ που έκανε το μοντέλο από την Παλαιστίνη

Νέες αντιδράσεις προκάλεσε η Τζίτζι Χαντίντ στα social media, υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ ήταν «η μόνη χώρα στον κόσμο που κρατά παιδιά ως αιχμαλώτους πολέμου».

Το μοντέλο με καταγωγή από τη Παλαιστίνη, κατηγόρησε το εβραϊκό κράτος για μια σειρά ειδεχθών εγκλημάτων κατά των Παλαιστινίων.

Σε ανάρτησή της στο Instagram, την οποία διέγραψε λίγο αργότερα, αναφέρει πως το Ισραήλ είναι υπεύθυνο για «απαγωγές, βιασμούς, ταπεινώσεις, βασανιστήρια και δολοφονίες Παλαιστινίων, εδώ και πολλά χρόνια, πριν από τις 7 Οκτωβρίου 2023».

Την ανάρτηση συνόδευε φωτογραφία του Παλαιστίνιου Ahmed Mansara, ο οποίος αναφέρει ότι «απήχθη» από τις ισραηλινές αρχές σε ηλικία 12 ετών και «είχε υπομείνει την απομόνωση παρά τη σοβαρή κατάσταση της υγείας του».

Gigi Hadid faced backlash on social media after she wrote in a since-deleted Instagram post to her 79.1 million followers that Israel is “the only country in the world that keeps children as prisoners of war.”https://t.co/iGeHiDC2rc

— The Daily Beast (@thedailybeast) November 27, 2023