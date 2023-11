Το ελληνικό SUP κατέκτησε την κορυφή στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Ταϊλάνδη

Εντυπωσιακή παρουσία της ελληνικής αποστολής στο παγκόσμιο πρωτάθλημα όρθιας σανιδοκωπηλασίας, που διεξήχθη στην Πατάγια της Ταϊλάνδης, από τις 15 μέχρι τις 19 Νοεμβρίου 2023. Οι Ελληνες πρωταθλητές και οι Ελληνίδες πρωταθλήτριες του -ευρύτερα γνωστού ως SUP- κατέκτησαν τον τίτλο «BEST NATIONAL FADERATION OVERALL RANKING», ενώ επέστρεψαν στην Ελλάδα με 12 μετάλλια και συγκεκριμένα, τέσσερα χρυσά, πέντε αργυρά και τρία χάλκινα, φέρνοντας την χώρα μας στην πρώτη θέση του πίνακα μεταλλίων της κορυφαίας διοργάνωσης. Αξίζει να σημειωθεί, ότι στην διοργάνωση, συμμετείχαν περισσότεροι από 800 αθλητές σε όλες τις κατηγορίες, εκπροσωπώντας 51 χώρες.

Η υπαγωγή του SUP (σ.σ. όρθια σανιδοκωπηλασία, κυματολίσθηση με σανίδα) υπήχθη στην ομοσπονδία κάνοε καγιάκ το 2015 και σήμερα στην Ελλάδα, δραστηριοποιούνται 24 αναγνωρισμένα σωματεία από την ΓΓΑ και οι ενεργοί αθλητές και αθλήτριες, ανέρχονται σε 260. Το SUP είναι το ακρωνύμιο του διεθνούς όρους Stand Up Paddle και σε ελεύθερη μετάφραση όρθια σανιδοκωπηλασία. Πρόκειται για μία σανίδα (σκάφος) όπου ουσιαστικά ο αναβάτης έχοντας καλό συντονισμό, κωπηλατεί όρθιος με κουπί μονής κουτάλας. Θεωρείται ως ένας ιδανικός τρόπος άσκησης για όλες τις ηλικίες, βελτιώνοντας την σωστή στάση του σώματος και βοηθά την ανάπτυξη της αερόβιας ικανότητας, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα τον ήλιο και τη θάλασσα.