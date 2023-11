Κριστιάνο Ρονάλντο: Εκπληκτικό fair play, είπε όχι στο διαιτητή για πέναλτι σε βάρος του

Στην χθεσινή (27/11) αναμέτρηση, η Αλ Νασρ υποδέχτηκε την Περσέπολις ομάδα του Ιράν για την 5η αγωνιστική του 5ου ομίλου του AFC Champions League. Οι δύο ομάδες ήρθαν ισόπαλες 0-0, με την ομάδα του Πορτογάλου σούπερ σταρ να βρίσκεται στην 1η θέση και να έχει εξασφαλίσει την πρόκριση. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο στο 20ο λεπτό χάρισε μια όμορφη στιγμή όταν έπεσε στην περιοχή. Ο διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα, ωστόσο, ο Ρονάλντο του είπε δεν έγινε καμία παρέμβαση πάνω του. Πράγματι ο διαιτητής πήγε να το ελέγξει και ο ίδιος στο VAR, όπου και πήρε την απόφαση πίσω.

Cristiano Ronaldo won a penalty for Al Nassr and then told the referee it wasn’t a penalty.

He knows he is an inspiration to millions. ♥️pic.twitter.com/1MImP2C7hj

— ZEE⁷ 🇵🇹 (@FutbolZEE) November 28, 2023