Ρόμα: Ο πανηγυρισμός του Μουρίνιο στο τρίτο γκολ

Στην χθεσινή (26/11) αναμέτρηση η Ρόμα υποδέχτηκε την Ουντινέζε στο Ολύμπικο για την 13η αγωνιστική. Το σκορ βγήκε 3-1 υπέρ της Ρόμα, όμως το τελευταίο τέρμα ο Ζοσέ Μουρίνιο έκανε κάτι τρελό! Ο Πάουλο Ντιμπάλα είχε δώσει στο 81ο λεπτό στη Ρόμα το προβάδισμα με 2-1, όμως ο Ελ Σααραουί ήταν εκείνος που στο 90ο σφράγισε τη νίκη για την ομάδα του Ζοζέ Μουρίνιο με 3-1. Ο Special One πανηγύρισε έξαλλα το τρίτο γκολ της ομάδας του, η οποία έφτασε τις πέντε διαδοχικές εντός έδρας νίκες στη Serie A, ανεβαίνοντας στην 5η θέση και σε απόσταση τριών πόντων από την 4η Νάπολι.

Συγκεκριμένα, ο προπονητής της Ρόμας, έτρεξε προς μέρος των ball boys πανηγυρίζοντας με γροθιές, ενώ αγκάλιασε κι ένα από τα αγόρια. Με τον Πορτογάλο προπονητή να λέει: “Πανηγύρισα το γκολ που έκλεισε το ματς. Ήταν ένα παιδί, ευτυχώς δεν ήταν γυναίκα ή αστυνομικός. Ήταν ο πρώτος που είδα μπροστά μου”.

José Mourinho celebrating the goal by hugging a Roma ballboy😂

José Mourinho: “I celebrated with the goal that closed the match… there was a kid, luckily it wasn’t a woman or a policeman. He was the first one I saw in front of me!”pic.twitter.com/kiafVetWlP

