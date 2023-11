Λεόν – Σάντος Λαγκούνα: Ο αγιασμός του ιερέα έκανε θαύματα στο παιχνίδι

Η Λεόν στο πρώτο παιχνίδι των playoffs του πρωταθλήματος του Μεξικού επικράτησε 2-0 της Σάντος Λαγκούνα κι ήθελε η ρεβάνς στο δεύτερο παιχνίδι να τελειώσει αυτό που ξεκίνησε στο “Απερτούρα”. Ένας ιερέας όμως που βρέθηκε στο γήπεδο θέλησε να προσφέρει τη βοήθειά του στη Λεόν κι έτσι, έριξε αγιασμό στο χορτάρι.

Τελικά, ο ιερέας έκανε “δουλειά”, με την Λεόν να προκρίνεται στα προημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει την Κλαμπ Αμέρικα εντός έδρας στις 29/11 και το δεύτερο παιχνίδι στις 2/12 εκτός έδρας, αλλά αυτό δεν συνέβη εύκολα. Παρότι οι γηπεδούχοι προηγήθηκε με σκορ 3-0 στο 21′, 43′ και στο 48′ λεπτό, πέντε λεπτά αργότερα έμεινε με παίκτη λιγότερο, γεγονός που εκμεταλλεύτηκαν οι φιλοξενούμενοι για να σκοράρουν δύο φορες στο 72ο λεπτό και στο 83ο λεπτό. Το σκορ έμεινε στο 3-2 κι η Λεόν πήρε τη νίκη και μαζί την πρόκριση.

🇲🇽 León and their club priest were taking no chances before their Liga MX playoff gamepic.twitter.com/DyyQzgzOZG

— COPA90 (@Copa90) November 27, 2023